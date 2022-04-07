نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مكرمية أميرية من عبد العزيز بن فهد “مساعدات مالية وعينية “وتساب – رقم القصر والمسجد” في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مكرمة أميرية ومساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد اتصال مباشر Financial aid Abdul Aziz bin Fahd مع البوادر والروائح العطرة لشهر رمضان المعظم التي هلت على الأمة الإسلامية منذ أيام، نُتيح لمتابعي موقعنا الكرام وسائل الاتصال برقم هاتف قصر الأمير عبد العزيز بن فهد، وكذلك طريقة التواصل مع المؤسسة الخيرية التي يُشرق عليها الأمير، والجديد في هذا التقرير رقم الاتصال بإدارة المسجد التي أنشأه الأمير عبد العزيز، حيث يمكن من خلال رقم قصر الأمير ومؤسسته الخيرية ومسجده التواصل مع القائمين على أمر توزيع المساعدات المالية والعينية، والعطايا والمنح والإعانات التي يقدمها الأمير عبد العزيز للمحتاجين والأسر الأشد حاجة، وكذلك تقوم مؤسسة الأمير الخيرية بتلبية طلبات المتقدمين لطلب المساعدة في سداد ديونهم والقروض البنكية التي عجزوا عن الوفاء بسدادها، كما أن للمطلقات والأرامل والأيتام نصيف وافر من تلك المساعدات.

طلب مكرمية أميرية من عبد العزيز بن فهد “مساعدات مالية وعينية “وتساب – رقم القصر والمسجد”

هذا وتتنوع المساعدة التي يقدمها الأمير عبد العزيز من مساعدات مالية نقدية بسخاء للمُعسرين من أبناء وطنه، وكذلك المساعدات العينية من سلع غذائية والتكفل بالمصاريف الدراسية، ومصروفات العلاج والعمليات الجراحية، وتوفير مسكن ملائم للمحتاجين، ويستقل رقم هاتف قصر الأمير وكذلك إدارة مسجده الكثير من الاتصالات المباشرة للتقديم على طلب الحصول على مساعدة أو منحة أو عطية وإعانة لمواجهة ظروف الحياة لمن تقطعت بهم السبل عن كسب قوت معيشتهم اليومية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير جميع وسائل الاتصال المباشر بالأمير عبد العزيز ومؤسسة العمل الخيري التي يُشرف على إدارتها.

مساعدات مالية يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد عبر زياراته للمحتاجين

ولا يقتصر أمر تقديم المساعدات من الأمير عبد العزيز بن فهد على المتقدمين لطلب تلك المساعدة، بل يقوم الأمير بعمل زيارات للأسر الأشد فقراً وحاجة، خاصة الأسر التي تفقدت عائلها وتعُول أيتام، ودائما ما تسارع يد الأمير عبد العزيز بن فهد لتقديم الدعم الخيري لمواطنيه من الأسر السعودية.

رقم هاتف مؤسسة الأمير الخيرية وتواصل مع إدارة مسجده

ولا يقتصر أمر الأعمال الخيرية للأمير عبد العزي على تقديم المساعدة المالية والعينية فقط، فقد أقام الأمير مسجداً يلتقي فيع بمحبيه وقاصدي مقابلة الأمير شخصياً لعرض ظروفهم واحتياجاتهم لغون يد الأمير البيضاء، لذلك نجد هذا المسجد عامراً بالمصلين الراغبين في التحدث مع الأمير، هذا ويمكن أيضا تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية للمؤسسة الخيرية من خلال البريد السعودي أو عبر البريد الإلكتروني، على أن يكون طلب المساعدة مدعوم ومشفوع بالمستندات والوثائق التي تُثبت استحقاق تلك المساعدة.

معروض نموذج طلب مساعدة مالية وعينية للأمير عبد العزيز بن فهد

يُفضل أن يحوي معروض طلب المساعدة الذي يتقدم به طالبي مساعدات الأمير سواء كانت مساعدة مالية أو عينية أو إعانة مباشرة أو طلب سداد ديون، يُفضل أن يحتوي على ما يلي:

البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأمير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد.

تحية طيبة وبعد.

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

شرح الحالة والظروف التي تستدعي المساعدة: ………………………………..

تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

اسم مقدم طلب المساعدة كاملاً/ ………………………………………………..

العنوان “محل السكن” / ………………………………………………….

رقم الهاتف للتواصل مع مقدم طلب المساعدة/ ………………………………….

طلب مساعدة مالية من عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud

عنوان المؤسسة: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم هاتف مكتب المؤسسة: 485232658966.

وتساب تواصل من داخل المملكة: 8004000000.

وتساب من خارج المملكة: 920030003.

رقم الواتساب الجديد: 0556663321.

الصفحة الرسمية لمتابعة أخبار المؤسسة عبر تويتر.

تواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بمنطقة تبوك Financial aid Abdul Aziz bin Fahd

الرقم الموحد داخل المملكة: “٩٢٠٠١٥١٥٢” .

. من خارج منطقة تبوك: “٠١٤٤٢٢١٢٣٨” .

. صندوق بريد تبوك : “٥٩٨” – الرمز البريدي: “٧١٤٢١” .

: – . فاكس: “٠١٤٤٢٣٧٥٣٣” – تحويله”: “٣٥٠-٢٥١” .

– . البريد الإلكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية>

رقم هاتف قصر ومسجد عبد العزيز بن فهد Financial assistance Abdul Aziz bin Fahd

رقم الهاتف : 050 950 0786.

050 950 0786. عنوان المسجد: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.

4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض. رقم هاتف قصر الأمير عبد لعزيز: 920015152 – من الخارج 0144237533. برامج المساعدات المالية والدعم والحماية الاجتماعية الأهلية والخيرية هذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي: “بوابة تواصل الديوان الملكي” مساعدة مالية – منحة أرض – سداد دين وقروض – علاج .

“رقم قصر الأمير عبد العزيز بن فهد” لطلب مساعدة مالية وعطايا “هاتف المسجد – الوتساب – بريد”.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لمساعدة أصحاب الحاجات تملُك “سكن – سيارة” .

مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية “تواصل هاتفي” لتقديم طلب مساعدة مالية وعينية. هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. وبذلك يمكن الاتصال المباشر سواء بهاتف الأمير عبد العزيز بإدارة مكتب قصره، أو عبر التواصل مع المؤسسة الخيرية التابعة للأمير، وكذلك مع مكتب إدارة المسجد، وقد استعرضنا معكم جميع وسائل الاتصال المتاحة لطلب المساعدات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، وذلك لمستحقي تلك المساعدات من الأسر السعودية الأشد حاجة، وكذلك للمطلقات والأرامل والمُعلقات من أبناء الشعب السعودي.

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