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عمر شويل - جدة الدعم المالي للزواج مبادرة سند محمد بن سلمان بالمملكة (شروط وآلية الحصول على الدعم)، أطلق الأمير محمد بن سلمان مبادرة حكومية عام 2018، تسمى بمبادرة سند محمد بن سلمان

تهدف هذه المبادرة الاجتماعية إلى تحقيق الاستقرار الأسري لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتوفير حياة كريمة لهم، تقوم هذه المبادرة بتحمل نفقات الزواج للمتزوجين حديثًا، وفقًا للعديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على هذا الدعم المادي.

في هذا المقال سوف نتعرف على شروط وآلية الحصول على الدعم المالي للزواج من مبادرة سند محمد بن سلمان بالمملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الدعم المالي للزواج من مبادرة سند محمد بن سلمان

قامت مبادرة الأمير محمد بن سلمان بوضع العديد من الشروط الواجب توافرها؛ للحصول على الدعم المالي للزواج، وتتمثل هذه الشروط في:

يجب على المتقدم للحصول على الدعم المالي للزواج أن يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يتراوح عمر الزوج ما بين 21 و 40 سنة، ويشترط ألا يقل عمر الزوجة عن 21 سنة.

أيضا يجب على المتقدم أن يكون قد حصل على مؤهل دراسي، أو قد حصل على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

كما يشترط ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم المالي قد سبق له الزواج، وتكون هذه المرة الأولى بالنسبة له.

يجب ألا يزيد مهر الزوجة عن 50 ألف ريال سعودي.

كما يجب ألا يزيد راتب الزوج عن 4 آلاف ريال سعودي شهريًا.

يشترط أن يكون عقد الزواج بتاريخ حديث، بحيث لا ينبغي أن يكون قد مر على الزواج أكثر من عام من تاريخ تقديم الطلب.

يجب على المتقدم للحصول على الدعم، أن يجتاز دورة الوعي المالي التي تقدمها المبادرة بحد أدنى 60%.

آلية الحصول على الدعم المالي للزواج من مبادرة سند محمد بن سلمان

هناك العديد من الخطوات، التي يجب أن يتبعها المتقدم للحصول على الدعم للزواج من مبادرة سند محمد بن سلمان، وتتمثل هذه الخطوات في: