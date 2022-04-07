خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة السعودية الممارسة المهنية الصحية، الهيئة السعودية الحكومية تم انشاؤها عام 1992 وهي توجد في مدينة الرياض، وتقوم بتقديم العديد من التكنولوجيا في مجال الخدمات الصحية، يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات الصحية من خلال الهيئة السعودية، عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بها.

تقوم الهيئة السعودية بتقديم خدمة المهن الطبية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك فهي تقوم بتنظيم اختبارات مجال الصحة.

كيفية الاستعلام عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية الصحية

يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات للرخصة المهنية الصحية عن طريق الهيئة السعودية، وذلك عن طريق تتبع الخطوات التالية:

قم باستخدام محرك البحث المناسب لك، ثم قم بكتابة الهيئة السعودية في مربع البحث. سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للهيئة من خلالها قم باختيار البوابة الإلكترونية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بعد ذلك يتم الضغط على زر خدمات الممارسين. بعدها يتم الضغط على نتيجة اختبار الهيئة السعودية للمهن الصحية. قم بكتابة الكود الموجود في المربع الذي يظهر على الشاشة مكون من عدد معين من الأحرف بالإضافة الى الأرقام. بعد ذلك قم بإدخال الرقم الذي تم الاختبار به. عليك بالكتابة 4 أحرف من اسم عائلتك، وهذا يعد الاسم السري الخاص بالدخول. قم بالنقر على زر خيار بحث. عليك بمراجعة جميع البيانات للتأكد من سلامتها قبل إرسالها. بعدها مباشرة سوف تظهر نتيجة الاختبار الذي قمت بإدخال بياناته على الشاشة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار برومترك

يمكن الاستفسار عن نتيجة اختبار برومترك عبر موقع الهيئة السعودية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية بالتفصيل: