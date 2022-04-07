موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 لهذا الشهر أبريل موعد صرف الدفعة 53 ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443 لهذا الشهر أبريل 2022 دعم شهر رمضان 1443، من أهم الأشياء التي يزداد عنها البحث مع اقتراب موعد صرف الدفعة 53 من حساب المواطن، وقد صرح البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر بصدور نتائج الأهلية للدورة 53، ويستطيع جميع المستفيدين الدخول للبرنامج من خلال الحساب الخاص بهم والاستعلام عن نتائج الأهلية إلكترونياً.

يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنه يقدم الدعم النقدي لملايين الأسر المستحقة للدعم، وذلك وفق شروط استحقاق حساب المواطن والتي تم وضعها حتى يصل الدعم لمستحقيه، كما أن المملكة حريصة على توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي والدعم السكني، وبرنامج حافز وساند وغير ذلك من البرامج التي تستهدف المواطن الفقير والأكثر احتياجاً.

حساب المواطن هو برنامج تابع للحكومة السعودية تم تفعيله في ديسمبر من عام 2017، وكان ومازال الهدف من البرنامج هو تخفيف العبء عن المواطن السعودي وعن الفئات الأكثر احتياجاً، ومساعدة هذه الأسر على تحمل الآثار الاقتصادية الضاغطة بسبب الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، لذلك نقدم لكم هذا المقال لنوضح لكم موعد صرف حساب المواطن شهر رمضان.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443

يتم صرف وإيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. مالم يكن هذا اليوم عطلة رسمية فقد يتم تقديم الصرف يوم ليكن الخميس بدلاً عن الجمعة. أو تأخيره يوم ليكون الأحد بدلاً من السبت. أما بخصوص موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر أبريل 2022. فقد تقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 09\09\1443 الموافق 10\04\2022.

عداد نزول حساب المواطن شهر أبريل الدفعة 53

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الدورة 53

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 53 استحقاق شهر أبريل 2022. ويتم التحقق من نتائج الأهلية إلكترونياً. من خلال الدخول على رابط برنامج حساب المواطن وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة قائمة دراسة الأهلية.