البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية تسجيل دخول

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عمر شويل - جدة البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، حيث وفرت وزارة الصحية السُّعُودية منصة جديدة تضاف إلي منصاتها الإلكترونية المتعددة، ألا وهي منصة بين الإلكترونية، حيث تسعي الوزارة إلى تحديث منصة حديثة من خلالها يتم طرح عدد كبير من الخِدْمَات الصحية التي تتم بشكل إلكتروني من خلال هذا الموقع، وقد أضافت وزارة الصحة بالمملكة خِدْمَات فعالة للمواطنين يمكن تنفيذها في أي وقت وفي أي مكان يرغب به كل مواطن، وتسهل هذه الخِدْمَات أداء الخدمة دون شرط الذَّهاب إلى المقرات الطبية التي تتبع الوزارة، ويتم أداء هذه الخِدْمَات بشكل مجاني سريع من خلال تسجيل دخول منصة بين الصحية، لذا سوف نوفر لكم رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.

البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السُّعُودية

وفرت وزارة الصحة منصتها الإلكترونية من أجل تقديم عدد من الخِدْمَات الصحية التي تتم بشكل إلكتروني عبر منصة الوزارة الإلكترونية، ويستطيع جميع الأفراد داخل السُّعُودية تسجيل دخول الموقع من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة الوزارة التالية/ وزارة الصحة.

بعد الدخول إلى المنصة يتم النقر على تبويب (تسجيل الدخول).

يجب إدراج اسم المستخدم المحدد لكل شخص.

إدخال كلمة المرور الشخصية في المكان المحدد لذلك.

ثم النقر على تسجيل دخول المنصة.

وتوفر وزارة الصحة تسجيل دخول منصتها الإلكترونية من خلال النفاذ الوطني الموحد من خلال الدخول إلى الرابط التالي: تسجيل دخول، والاستفادة من أي خِدْمَات إلكترونية تقدمها الوزارة.

رَقَم التواصل مع وزارة الصحة السُّعُودية

يمكن التواصل مع مسئولي وزارة الصحة السُّعُودية من خلال الاتصال على المركز الموحد للاتصال من خلال الاتصال على ذلك الرَّقَم 937، ويتم الاتصال في أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية للوزارة خلال الأسبوع.

خِدْمَات منصة وزارة الصحة الإلكترونية

يوفر موقع وزارة الصحة خِدْمَات عامة وخدمات صحية تتم من خلال الدخول للمنصة، ولعل من أبرز هذه الخِدْمَات ما يلي (خِدْمَات للفحص الطبي قبل الزواج، خِدْمَات التراخيص الصحية، خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال داخل جميع المدن السُّعُودية، الاستعلام عن معاملات مختلفة، خِدْمَات التراخيص الصحية، خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية، خدمة التقييم الذاتي)، وعدد هائل من الخِدْمَات الأخري.