نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم في السعودية خلال رمضان 2022| لا تفوتك الخصومات قبل نفاد الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر أسواق عبد الله العثيم عروضًا عديدة على السلع والمنتجات الممختلفة طوال العام، فيما يمكن التعرف إلى عروض العثيم في السعودية خلال رمضان 2022م، والاستفادة من الخصومات الكبيرة على العديد من السلع قبل نفادها، وذلك خلال الفترة التي حددتها الشركة والتي تبدأ من صباح يوم الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان 1443، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 12 أبريل الموافق 11 رمضان.

عروض العثيم في السعودية خلال رمضان 2022

وننشر أحدث عروض العثيم في السعودية خلال رمضان 2022م، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على احتياجات الأسرة، خصوصًا في هذا الشهر الكريم، إذ يمكن شراء كيس أرز بسمتي هندي مزة، 10 كم، بسعر 52.95 ريال سعودي، بدلا من 77.75 ريال سعودي، كما يمكن شراء ربطة قشطة بوك، بسعر 20.95 ريال سعودي، بدلا من 11.95 ريال سعودي، أو شراء علبة حليب نيدو المدعم بودرة، بسعر 52.95 ريال سعودي، بدلا من 71.05 ريال سعودي.