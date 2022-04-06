“بالأمر الملكي” قيمة وموعد صرف مكرمة الضمان الملكية بالتشاور مع ولي العهد “شروط وألية الإيداع”

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عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية 1443 وألية وشروط نزول إيداع معونة الملك سلمان لشهر رمضان الحالي من الأمور التي يترقها الملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم sbis.hrsd.gov.sa، أما عن تحديد قيمة مقدار مبلغ المكرمة الملكية فيتم هذا العام بالتشاور بين الملك سلمان وولي العهد “محمد بن سلمان” وذلك بعد مراجعة الشروط والضوابط وتحديد أعداد المستفيدين من المكرمة الملكية لهذا العام، حيث تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد البيانات اللازمة لاتخاذ القرار بقيمة معونة سلمان للعام الحالي، وذلك لتحديد هل يمكن زيادة قيمة المكرمة الملكية للعام الحالي أم لا، ويتم ذلك حسب الموازنة العامة المملكة، ومدى تحملها لأي زيادة قد تطرأ على مقدار الإعانة الملكية التي يقدمها خادم الحرمين لأبناء وطنه من مستفيدي ومستحقي برامج الضمان الاجتماعي.

“بالأمر الملكي” قيمة وموعد صرف مكرمة الضمان الملكية بالتشاور مع ولي العهد

أما عن موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa فما زال محل دراسة، ولم يتم تحديد موعد محدد لإعلان موعد نزول المكرمة الملكية، فهناك اتجاه بالتعجيل بصرفها، إلا أن بعض الآراء تطالب بتأجيلها ليتم صرفها مع راتب الضمان للشهر القادم قرب عيد الفطر المبارك، إلا أن التوقعات تُشير إلى التعجيل بصرفها في نفس موعد صرف المكرمة في رمضان الماضي، والتي تم الإعلان عنها يوم 8 رمضان من العام المنقضي 1443، وذلك لمواجهة مصاريف تدبير احتياجات المواطنين في شهر رمضان، لذلك يتم التشاور خاليا بمشاركة ولي العهد في تحديد الموعد المناسب لصرف المكرمة الملكية للعام الحالي.

ومن الأمور التي لا تزال محل بحث ودراسة هي قيمة المعونة الرمضانية التي سوف يصدر الأمر الملكي بشأنها خلال الأيام القليلة القادمة، فمع ارتفاع أسعار البترول وزيادة مدخلات الموازنة العامة المملكة، وتحسن الافتصاد الكلي نتيجة ارتفاع سعر النفط منذ بداية العام الحالي، ووصول الأسعار إلى معدلات قياسية، مما كان له أثر إيجابي على ميزانية المملكة.

موعد صرف مكرمة الضمان الملكية ” قيمة المكرمة” شروط وألية الإيداع

لذلك هناك أراء بزيادة قيمة ما سيتم صرفه في صورة مكرمة ملكية هذا العام، ويتم دراسة قيمة الزيادة المتوقعة وأثرها على الميزانية العامة للمملكة، إلا أن جميع التوقعات ترجح زيادة معتبرة لما سيتم صرفه للعائل والتابع والفرد المستقل من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، إلا أن مقدار الزيادة لم يتحدد بعد.

وتجدر الإشارة إلى أم محتوى هذا التقرير هو مجرد توقعات ولم يتم صدور تصريح رسمي يوضح ويُبين موعد صرف نهائي للمكرمة الملكية للعام الحالي، كما لم يتم التصريح بزيادة مقدار وقيمة ما سيتم صرفه كإعانة في شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلا أنها توقعات مدعومة بحقائق ترجح زيادة قيمة معونة الملك سلمان في رمضان الحالي.

#الضمان_الاجتماعي_المطور المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي تصدر بأمر ملكي ما يتم تداوله حتى الآن مجرد توقعات واجتهادات شخصيه لايوجد مصدر رسمي ولم يتم الاعلان عنها حتى الآن . — صادق الود (@o96v7i) #الضمان_الاجتماعي_المطور المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي تصدر بأمر ملكي ما يتم تداوله حتى الآن مجرد توقعات واجتهادات شخصيه لايوجد مصدر رسمي ولم يتم الاعلان عنها حتى الآن . — صادق الود (@o96v7i) April 5, 2022

موعد صرف المكرمة الملكية المتوقع للعام الحالي 1443 لمستفيدي الضمان

يوم الأحد 9 رمضان الموافق 10 أبريل 2022، وهو الموعد المتوقع لصدور الأمر الملكي وإعلانه على “وكالة الأنباء السعودية واس”.

في حال لم يتم الإعلان بالأمر الملكي عن المكرمة الرمضانية يوم 9 رمضان، فمن المتوقع أن يكون الموعد خلال الثلث الثاني من رمضان.

شروط مكرمة الضمان الملكية وفق أهلية الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.

المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي

العاطلين الباحثين عن عمل والمطلقات والأرامل ومن يعول أيتام.

ذوي الإعاقة والأيتام “برنامج التأهيل الشامل.

مشمولي برنامج حساب المواطن.

المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي

من قام بتحديث البيانات وانطبقت عليه شروط الأهلية والاستحقاق.

عدم امتلاك المستفيد سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.

يُشترط الإقامة الدائمة لمستفيد المكرمة الملكية بالمملكة.

وثيقة إثبات الإقامة داخل المملكة خلال الثلاث أشهر الماضية قبل موعد صرف المنحة الملكية.

عدم امتلاك المستفيد سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.

ألا يزيد الراتب الشهري للفرد عن 3000 ريال.

قيمة ومقدار المكرمة الملكية التي تم صرفها العام الماضي للعائل والتابع والمستقل