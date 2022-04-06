منصة بين وزارة الصحة السُّعُودية تسجيل دخول

منصة بين وزارة الصحة السُّعُودية، حيث توفر وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية نظام إلكتروني خاص بها، يعمل على تقديم الكثير من المعاملات المختلفة وتوفير نظام عمل إداري متكامل لجميع المواطنين في المملكة، ويسمي نظام وزارة الصحة الجديد بنظام BAIN الذي يعتبر أحد الأنظمة الهامة التي وفرتها وزارة الصحة بالسعودية، ويعمل هذا النظام على تسهيل جميع المعاملات بشكل إلكتروني بدلاً من الذَّهاب إلى مقرات عمل وزار الصحة، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل العمل بأي خدمة من خلال الأنظمة الورقية، وتحويل أي معاملة إدارية إلى تعامل إلكتروني فقط، وحتي يستطيع أي فرد الاستفادة من خِدْمَات منصة الوزارة فيجب إليه تسجيل دخول منصة بين وزارة الصحة السُّعُودية.

ما هي خِدْمَات منصة بين الصحية؟

تقدم المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة السُّعُودية “منصة بين” خِدْمَات صحية عدّة تتم بشكل يومي من جانب عدد كبير من جانب المواطنين، ومن أبرز هذه الخِدْمَات ما يلي:

خِدْمَات التقديم لإجراءات الفحص الطبي الذي تتم قبل الزواج.

خدمة الاستعلام عن نتائج الفحص المرتبطة بالعمالة الوافدة.

خِدْمَات مرتبطة بالتراخيص الصحية داخل الأراضي السُّعُودية.

الاستعلام عن نتائج اعتماد لِقاح الفيروس المستجد.

الاستعلام عن الإجازات المرضية.

خِدْمَات إلكترونية من أجل حساب الوزن المثالي.

تقديم طلبات تخص العلاج بخارج المملكة العربية السُّعُودية.

خدمة خاصة من أجل اختبار اضطراب الأكل.

خِدْمَات إلكترونية من أجل حساب التاريخ الأمثل للحمل.

منصة وزارة الصحة السُّعُودية

يستطيع أي فرد أن يقوم بزيارة منصة بين التابعة لوزارة الصحة السُّعُودية والعمل على تسجيل الدخول بشكل إلكتروني من خلال ذلك الرابط: منصة بين، فهو نظام معد جيداً لاستقبال أي طلبات شخصية من خلال نظام إلكتروني سهل، وقد وضحت الوزارة بأن الخِدْمَات المقدمة من خلال منصتها لا تقتصر على المواطنين السعوديين فقط، بل توفر المنصة خِدْمَات عدّة أخري يستفيد منها أي فرد من الوافدين الذين يقيمون على الأراضي السُّعُودية، على أن يتم تسجيل الدخول بهذه الخطوات: