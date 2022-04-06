نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلحق قبل نفاد الكمية.. أحدث عروض بنده وهايبر بنده في رمضان 1443 بأسعار مخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الملايين في السعودية أحدث عروض أحدث عروض بنده وهايبر بنده خصوصًا في شهر رمضان المبارك، إذ من الممكن زيارة أقرب فرع للمواطن أو المقيم وشراء جميع احتياجاته ومقاضيه الخاصة بالطعام والشراء وأدواء المطبخ والنظافة وغيرها من السلع بأسعار مخفضة طوال فترة العرض التي حددتها الشركة في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تبدأ صباح يوم الأربعاء 5 رمضان 1443 الموافق 6 أبريل 2022م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 11 رمضان الموافق 12 أبريل الجاري.

أحدث عروض بنده وهايبر بنده في رمضان 1443

وننشر أحدث عروض بنده وهايبر بنده في رمضان 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة الراغبين في شراء المقاضي والمنتجات المختلفة بأقل الأسعار وأجود الخامات:

إذ يُمكن شراء كيلو جبة موزاريلا البقرات الثلاث، بسعر 23.95 ريال سعودي، بدلا من 43.75 ريال سعودي، أو شراء حبة سمبوسة بلدي بسعر 10.95 ريال سعودي، بدلا من 16.25 ريال سعودي.

ويمكن شراء كيلو من كتف عجل دون عظم، بسعر 46.95 ريال سعودي، بدلا من 63.95 ريال سعودي، أو شراء حبة جبنة المراعي بسعر 29.95 ريال سعودي، بدلا من 49.50 ريال سعودي، أو شراء كيس حليب مجفف كامل الدسم المراعي، بسعر 48.95 ريال سعودي، بدلا من 67.95 ريال سعودي.

ومن الممكن شراء كيس أرز بنجابي بسمتي المها، بوزن 10 كيلو، بسعر 49.95 ريال سعودي، بدلا من 76.95 ريال سعودي، ويمكن شراء زجاجتين توت مركز تونو، بسعر 17.95 ريال سعودي، بدلا من 35.90 ريال سعودي.

كما يمكن شراء 10 حبات فول مدمس قودي، بسعر 10 ريال سعودي بدلا من 37.50 ريال سعودي، أو شراء 7 حبات مكرونة برفيتو بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 41.65 ريال سعودي، أو شراء 10 حبات طحين فاخر الأولى، بسعر 14.95 ريال سعودي، بدلا من 39.50 ريال سعودي.