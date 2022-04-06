كيف اطلب جوال اقساط من جرير وشروط الأهلية

كيف اطلب جوال اقساط من جرير بعد أن أعلنت المكتبة تقديم مجموعة من العروض على كافة الأجهزة الإلكترونية ومن بينها الجوالات الذكية، فعند طلب أقساط جرير ايفون 13 تستطيع أن تحصل على جوال بفترة سداد طويلة، ولكن لا بد من معرفة ما هي شروط تقسيط جرير الجديدة، بالإضافة إلى شروط تقسيط جرير ايفون 13 على وجه التحديد وبعد تقديم كيف اشتري جوال اقساط من stc سنقدم جواب كيف اطلب جوال اقساط من جرير.

كيف اطلب جوال اقساط من جرير

هناك موقع إلكتروني رسمي لمكتبة جرير يتوافر من خلال عروض مكتبة جرير الأسبوعية، ويمكن من خلاله الاستفادة من التقديم على عروض التقسيط للجوالات الذكية والتعرف على الشروط والأحكام، بالإضافة إلى أبرز الأوراق والمستندات المطلوبة أيضًا، فأما ما يخص كيف اطلب جوال اقساط من جرير فهي كما يلي:

التقديم بالطلب من خلال رابط موقع مكتبة جرير تقسيط مشتريات.

عقب الحصول على الموافقة ستقوم بتقديم الأوراق والمستندات.

ستقوم بزيارة الفرع الأقرب لمكتبة جرير في المملكة العربية السعودية لإتمام كافة الإجراءات، بالإضافة إلى استلام الجوال.

شروط أقساط جرير ايفون 13

شروط الأهلية للحصول على جوال تقسيط من مكتبة جرير عديدة وتختلف من فئة إلى أخرى، بحسب الجهة الوظيفية، سواء حكومية أو عسكرية أو خاصة، وذلك كما يلي:

موظفي الجهات الحكومية سنهم ينبغي ألا يكون أكثر من 21 عام، وفترة خدمتهم ثلاثة أشهر فقط، وصافي الراتب ينبغي ألا يكون أقل من 5000 ريال سعودي مثبتة في شهادة تعريف الراتب.

والقطاع العسكري مستفيد من خدمة تقسيط المشتريات أيضًا بشرط الحصول على نفس الراتب السابق ذكره.

بينما القطاع الخاص ففترة العمل لا بد ألا تكون أقل من ثلاثة أشهر والراتب خمسة آلاف ريال كحد أدنى للقبول.

الوافد الحاصل على بطاقة إقامة سارية المدة يستطيع التقسيط أيضًا ولكن مع شرط العمل لمدة عام في مؤسسته، براتب لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

فروع مكتبة جرير لتقسيط المشتريات

أعلنت المكتبة رسميًا عن طريق الإجابة على الأسئلة الشائعة أن خدمات التقسيط متوفرة في جميع الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية بحد أقصى ثلاثين ألف ريال سعودي.