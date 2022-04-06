نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شيري تيجو برو 8 تجربة قيادة فريدة بقسط 300 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تؤكد سيارة شيري تيجو Chery Tiggo 8 Pro الجديدة كليًا أن شركة Chery عاقدة العزم على تحسين تجربة القيادة والارتقاء بها مع تقديم قيمة لا تقبل المنافسة مقابل المال. تركز Chery على الشريحة سريعة النمو من المشترين الذين يريدون القيمة ولكنهم يرغبون في المزيد من الرفاهية والميزات الإضافية في السيارات. ولهذا السبب حازت Tiggo 8 Pro على جائزة السيارة الأكثر ابتكارًا من قبل C.M Group عند إطلاقها في السوق المحلية في عام 2020.

Chery Tiggo 8 Pro الرفاهية في كل التفاصيل

تأكيدًا على وجودها القوي على الطريق . تحمل Tiggo 8 Pro الجديد كليًا واجهة أمامية تشبه إلى حد كبير واجهة تيجو 7 برو Tiggo 7 Pro الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية. تأتي Tiggo 8 Pro مع شبكة ماسية كبيرة وجريئة مستوحاة من الطراز الأوروبي ومصابيح أمامية راقية من نوع LED. ومصابيح ضباب وأضواء التشغيل النهاري (DRLs) من نوع LED لإضاءة أكثر حداثة.

شيري تيجو من الخارج

تأتي المزيد من لمسات التصميم الراقي من الخطوط المميزة. وعجلات معدنية كبيرة مقاس 18 بوصة. مع إطارات 235 / 55R18 مريحة. وتطعيم بارز من الكروم الفضي على الجزء السفلي من الأبواب. يتطابق شريط الباب المصنوع من الكروم الفضي مع الشريط المماثلة على خط النافذة العلوي وكذلك قضبان السقف.

يتوافق الجزء الخلفي مع المظهر الفاخر ، حيث المصابيح الخلفية LED المصممة ببراعة. وأنابيب العادم المزدوجة المدمجة بشكل جميل من الكروم الفضي. والجناح الخلفي الذي يمتد بسلاسة من السقف. وكل ذلك يعزز الأداء البصري والجاذبية الراقية.

شيري تيجو برو 8 من الداخل

تعكس مقصورة Tiggo 8 Pro الجديدة بالكامل والمصممة جيدًا والمغطاة بالجلد البني والأسود؛ نفس الجودة التي يعبر عنها المظهر الخارجي. تذكرنا لوحة القيادة الفاخرة ذات اللمسة الناعمة والخياطة الماسية الأنيقة على المقاعد بتلك الموجودة في ماركات السيارات الإنجليزية فائقة الفخامة. في حين أن شاشة اللمس الضخمة المزودة بنظام Apple CarPlay مقاس 12.3 بوصة (مع ثمانية مكبرات صوت وشحن لاسلكي للهاتف الذكي وثلاثة منافذ USB ). ومجموعة عدادات رقمية بالكامل مقاس 7 بوصات ترفع Tiggo 8 Pro الجديدة كليًا إلى أعلى مستويات المعلومات والترفيه والاتصال.

سعر تيجو برو 8 في السعودية

يبدأ سعر شيري تيقو 8-برو Flagship 1.6GDI 2022 في السعودية عند 84 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل السعر إلى 97 ألف ريال بعد إضافة الضريبة. يمكن تقسيط شيري ضمن عروض تقسيط السيارات بقسط شهري يبدأ من 300 ريال شهريًا على 60 شهر. يجب التأكيد على أن التقسيط بـ300 ريال شهريًا يستوجب سداد 50 % مقدمًا من قيمة السيارة.