مساعدة بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين والغير قادرين ومحدودي الدخل 1443

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بدل لغلاء المعيشة التي يشهدها الوضع الحالي، وذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة والتحري عنها لمعرفة الفئات الأكثر احتياجًا وينطبق عليها كافة شروط الدعم، وبعد قبول تلك الطلبات سوف يتم تحديد موعد صرف نزول بدل غلاء المعيشة ١٤٤٣هجريًا، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تقدم العدد من الخدمات لتخفيف أعباء المواطنين وتقدم عن طريق عدة مبادرات مثل منصة إحسان و والمكرمة الملكية و المؤسسات الخيرية التابعة للأمير عبد العزيز بن فهد.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة 1443 هـ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صرف بدل غلاء المعيشة لعام ١٤٤٣ هجريًا، سيتم بالتزامن مع صرف مستحقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور وسيتم إضافته مع رواتب أصحاب المعاشات المقرر صرفها يوم ٢١ابريل ٢٠٢٢، كما أعلنت عن استعدادها لبدء إيداع مستحقات المساعدة المقطوعة قريباً وكذلك مبالغ أخرى من المقرر صرفها في شهر رمضان الكريم.

وجاء تلك القرار لما تراه المملكة العربية السعودية من ظروف اجتماعية واقتصادية تهاجم جميع مواطنين المملكة، والتي تتمثل في التضخم والغلاء وعدم قدرة المواطن على تلبية الاحتياجات الأساسية.

قيمة مبلغ بدل غلاء المعيشة في السنوات الماضية

تم تقسيم بدل غلاء المعيشة ليشمل أصحاب المعاشات و المهن التعليمية والإداريين

قد تم تخصيص مبلغ ١٩٢ مليار ريال سعودي وذلك لفئة المتقاعدين وأصحاب المعاشات.

مساعدات ودعم مادي قد تخطى مبلغ ٢ مليار ريال سعودي.

المواطنين المتعثرين في سداد قيمة الفواتير الكهربائية وقد كان الدعم بقيمة ١٠٤ مليار ريال سعودي.

الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور وذلك بقيمة ١٤٠٠٠٠٠ريال .

شروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة 1443

الشروط الواجب توافرها في مستحقين دعم الغلاء: