نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصل لـ 2000 ريال.. مفاجأة سارة من الملك سلمان تنتظر الكثير من السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف مكرمة الملك سلمان السنوية والتي يقدمها الملك سلمان في شهر رمضان المبارك كل عام، ومن المقرر ان يتم صرف المكرمة الملكية خلال الفترة الحالية فعادة ما يتم صرفها في بداية شهر رمضان او منتصف الشهر وتعد هذه المكرمة بمثابة دعم مادي لجميع الأشخاص محدودي الدخل بالمملكة العربية السعودية ولكي تساعدهم في تحمل تكاليف هذا الشهر خاصة وان شهر رمضان المبارك يحتاج الي الكثير من السلع الغذائية والمقاضي التي يحتاجها كل منزل بشكل يومي.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

من المتوقع ان يتم صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك 1443 في منتصف الشهر ويتم صرف مع راتب الضمان الاجتماعي ووفر الملك سلمان هذه المبادرة والمساعدة من أجل الفئات الأكثر احتياجا داخل المملكة العربية السعودية، وصرحت بعض المصادر بانة سوف يتم اصدار المكرمة الملكية مع راتب الضمان الاجتماعي والذي من المقرر ان يصرف في يوم 13 أبريل 2022 وبالتالي فانة من المؤكد صرف مكرمة شهر رمضان المبارك في هذا الموعد لذلك علي كل مواطن الانتظار حتي منتصف شهر رمضان المبارك وسوف يتم صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان مع الضمان الاجتماعي.

مبالغ المكرمة الملكية جاءت كالتالي اذا كان المستفيد فرد واحد فقط فسوف يحصل علي راتب 1000 ريال سعودي، ولكن اذا كانوا فردين اثنين فسوف يحصل علي 1500 ريال واذا كانوا ثلاث أفراد فسوف يحصلون علي 2000 ريال سعودي وهناك العديد من الشروط التي تضعها المملكة لكي تتمكن من الاستفادة والحصول علي المكرمة ونذكرها لكم بالتفصيل في السطور التالية.

شروط الحصول علي المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

من اهم الشروط التي يلزم توافرها في المتقدم لكي يستطيع الاستفادة من المكرمة انه يكون حاملا للجنسية السعودية وان يكون مقيم بالمملكة اخر 3 شهور وبشكل دائم في المملكة، كما انه من الشروط الأساسية لاستحقاق الدعم ان يكون من محدودي الدخل بحيث لا يزيد راتبة الشهري عن 3000 ريال سعودي وان لا يمتلك أي مؤسسات او سجلات تجارية او عقارية.