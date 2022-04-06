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كيفية التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء وشروطها 2022، أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية أن لديها وظيفة شاغرة، لكن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم، حيث دعت وزارة المالية الخريجين السعوديين الحاصلين على درجات وتخصصات مناسبة لوظائفهم للتقدم إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى تقديم طلب إلكتروني عبر موقع إلكتروني لتوظيف “جدارة” من خلال إعلان الوزارة.
كيفية التقديم في وظائف وزارة المالية للنساء
أعلنت وزارة المالية أنه سيكون من الضروري تعيين العديد من الخريجين السعوديين في التخصصات المناسبة لعملهم من خلال التقديم عبر الموقع، باتباع سلسلة من الخطوات ملخصة أدناه:
- قم بتسجيل الدخول إلى نظام التوظيف في جدارة.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان لديك حساب سابق، أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديك حساب.
- انقر فوق حقل الوظائف المتاحة.
- انقر فوق الوظيفة التي تريد المرأة السعودية التقدم لها.
- يرجى ملء التفاصيل والتأكد من صحتها.
- ثم انقر فوق أيقونة حفظ، ثم انقر فوق إرسال الطلب.
- إذا كان هناك تعارض في البيانات، فسيتم استبعاد التطبيق غير المناسب، ويمكنك الطعن في الفحص من قبل موظفي وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية.
ما هي شروط التسجيل في وظائف وزارة المالية للنساء 2022
حددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على النساء الباحثات عن عمل استيفاؤها، والتي تم الإعلان عنها من خلال وزارة المالية وهذه الشروط كالتالي:
- يجب أن تكون المرأة التي تتقدم لوظيفة مواطنة سعودية ومقيمة على أراضي المملكة العربية السعودية.
- الشرط الأساسي هو توافر المؤهلات التعليمية المطلوبة في مكان العمل.
- يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 30 عامًا وألا يقل عمرهم عن 20 عامًا.
- يطلب من المتقدمين في المركزين السادس والثامن اجتياز اختبار القدرة المعرفية للخدمات العامة.
- يجب أن تكون قرارات المعادلة متاحة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لجميع النساء الحاصلات على شهادة جامعية في الخارج.
- وتجدر الإشارة إلى أن المقابلات الشخصية هي شرط لجميع الوظائف الشاغرة المعلن عنها، وأن العديد من المرشحات مدعوين لكل وظيفة من أعلى المراتب للمتقدمين.
- تعطى الأولوية للنساء في غير المتعلمات، تليهن النساء في التعليم.
- إذا كانت بيانات المرشح غير متسقة، فسيتم استبعاد ذلك المرشح.
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