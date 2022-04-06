نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في دعم ريف ربات البيوت 1443 والشروط بالمملكة السعودية في المقال التالي
تسعى وزارة الزراعة والحكومة السعودية على تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني على مستوى الدولة، لذلك عملت جاهزة علي تشجيع أعمال ومشاريع الريف الصغيرة للكثيرين مثل ربات البيوت خلال ١٤٤٣، لذلك وفرت العديد من المساعدات المالية لأصحاب المشاريع لتنمية وتطوير مستوى عملهم الذي يساهم في سد احتياجات الدولة، كما تتمثل مشروعات الريف في تربية الأبقار والمواشي والدواجن، ولاسيما صناعة الألبان والأحبان وإنتاج كميات وفيرة من عسل النحل، فضلا عن زراعة المحاصيل المتنوعة، وقامت وزارة الزراعة بوضع شروط أساسية للحصول على دعم الريف من خلال التسجيل على طلب الدعم والذي سنوضح تفصيلا خلال السطور التالية عبر موقعنا.
الشروط اللازم توافرها للحصول على دعم الريف
خطة دعم الريف هي جزء لا يتجزأ من تطوير الدولة لذاتها في الخطة المحددة لعام ألفين وثلاثين القادم، كما أن المبلغ المقدم للدعم يقدر أربعة وخمسين ألف ريال سعودي كحد اقصي للدعم، والشروط نصت على مايلي
- لابد أن تكون السيدة من السعودية حاصلة على الجنسية.
- لابد أن يكون عملها بالريف هو العمل الوحيد الذي تمتلكه وتعمل به في الوقت الحالي.
- كذلك التسجيل بالدعم يتطلب توفر أوراق رسمية تؤكد العمل لهذه السيدة بمجال العمل الحر مع تحديد المجال الذي تعمل به.
- يجب أن لا يتجاوز دخل سيدو الريف أكثر من ستة آلاف ريال سعودي شهريا.
والحصول على الدعم يتطلب وجود حساب بنكي لسيدة الريف ولابد أن يكون ساري، كذلك توفر واشتراك سيدة الريف علي المنصة الإلكترونية المعدة خصيصا الريف السعودي.
خطوات التسجيل في دعم ريف ربات البيوت ١٤٤٣
تسجيل دعم الريف للاستفادة من مبلغ ٤٥٠٠٠ريال سعودي يتم من خلال تطبيق الخطوات التالية
- قم بالدخول على موقع الريف السعودي الإلكتروني.
- ادخل البيانات اللازمة لإنشاء حساب على الموقع.
- سجل الرمز المائي الخاص بمشروعك على الموقع.
- عقب تسجيل البيانات المطلوبة و تأكيد طلب التسجيل ستصلك رسالة sms على التليفون بها كود يتم استخدامه في التسجيل.
- وعقب الدخول علي الموقع المخصص للدعم وإدخال البيانات سيتم النظر في الطلب ومطابقته للشروط المطلوبة وإذا كانت متطابقة سيتم توفير مبلغ الدعم الذي يقدر وفقا لمشروعك واحتياجه للتطوير وتوفير المبلغ بحسابك الشخصي.
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