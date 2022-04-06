“بأمر سلمان” موعد صدور المكرمة الملكية 1443 لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الاستحقاق

موعد صدور المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa بأمر سلمان الملكي، حيث من النعارف عليه الإعلان عن مكرمة الضمان في رمضان من كل عام لعملاء برامج الضمان الاجتماعي الاجتماعي، وذلك حسب شروط الاستحقاق التي تُعلنها وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية، هذا ومن المتوقع أ يكون موعد صدور الأمر الملكي باستحقاق المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد ومستحقي الضمان القديم في موعد نزولها العام الماضي، حيث تم الإعلان عن المكرمة الملكية في رمضان من العام الماضي 1442 يوم 8 رمضان، وبناء علية الموعد التقريبي سيكون في بداية الثلث الثاني من الشهر الكريم، حيث صرح مصد مسئول إنه من المنتظر صدور الأمر الملكي الخاصة بالمكرمة الملكية “معونة الملك سلمان” بداية من يوم الأحد 9 رمضان 1443 الموافق 10 أبريل 2022، على أن يتم الصرف وإيداع مبلغ الإعانة الرمضانية بحسابات عملاء الضمان خلال أيام قليلة من صدور الأمر الملكي.

موعد صدور المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa

كما يجب أن ننوه إلى أن ما يتم تداوله بخصوص موعد صدور المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان sbis.hrsd.gov.sa مجرد توقعات، حيث لم يصرح مصدر رسمي بموعد وقيمة المكرمة الملكية لرمضان الحالي، إلا أن الأمر المؤكد أنه سيتم صرف المكرمة الملكية لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور والقديم وبرامج الضمان المختلفة الأخرى.

#الضمان_الاجتماعي_المطور المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي تصدر بأمر ملكي ما يتم تداوله حتى الآن مجرد توقعات واجتهادات شخصيه لايوجد مصدر رسمي ولم يتم الاعلان عنها حتى الآن . — صادق الود (@o96v7i) #الضمان_الاجتماعي_المطور المكرمه الملكيه للضمان الاجتماعي تصدر بأمر ملكي ما يتم تداوله حتى الآن مجرد توقعات واجتهادات شخصيه لايوجد مصدر رسمي ولم يتم الاعلان عنها حتى الآن . — صادق الود (@o96v7i) April 5, 2022

أما عن قيمة المكرمة الملكية للعائل والتابع فلم يتم تحديها حتى كتابة هذه السطور، إلا أنه من المتوقع أن تكون نفس القيمة التي تم صرفها العام الماضي، وقد تكون أكبر من العام الماضي نظرا للظروغ الاقتصادية والمالية للمواطن السعودي، وتراجع القدرة الشرائية لتفير السلع الأساسية والضرورية بسبب التضخم الحادث وارتفاع أسعار السلع عن نظيرتها في العام الماضي.

موعد صدور المكرمة الملكية 1443 لمستفيدي الضمان

يوم الأحد 9 رمضان الموافق 10 أبريل 2022، وهو الموعد المتوقع لصدور الأمر الملكي وإعلانه على “وكانة الأنباء السعودية واس”.

في حال لم يتم الإعلان بالأمر الملكي عن المكرمة الرمضانية يوم 9 رمضان، فمن المتوقع أن يكون الموعد خلال الثلث الثاني من رمضان.

شروط المكرمة الملكية وفق أهلية الضمان الاجتماعي

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقات التنقل.

المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي

للعاطين والباحثين عن عمل والمطلقات والأرامل ومن يعول أيتام.

ذوي الإعاقة والأيتام “برنامج التأهيل الشامل.

مشمولي برنامج حساب المواطن.

المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي

من قام بتحديث البيانات وانطبقت عليه شروط الأهلية والاستحقاق.

عدم امتلاك المستفيد سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.

يُشترط الإقامة الدائمة لمستفيد المكرمة الملكية بالمملكة.

وثيقة إثبات الإقامة داخل المملكة خلال الثلاث أشهر الماضية قبل موعد صرف المنحة الملكية.

عدم امتلاك المستفيد سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.

الأ يزيد الراتب الشهري للفرد عن 3000 ريال.

قيمة ومقدار المكرمة الملكية للعائل والتابع