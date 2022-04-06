نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجهزة موبايلي بالتقسيط أفضل الخطط وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجهزة موبايلي بالتقسيط هي مجموعة كبيرة من الأجهزة الذكية التي توفرها الشركة لعملائها والتي تمكنهم من امتلاك أجهزة الجوالات الحديثة دون الحاجة إلى سداد كامل سعر الجهاز دفعة واحدة، ويتم ذلك في حالة توافر شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2022 كما توفر الشركة أجهزة ايفون 13 وتمنح للعملاء شريطة توافر شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 في العميل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أجهزة موبايلي بالتقسيط.

أجهزة موبايلي بالتقسيط

تتمتع أجهزة موبايلي بالتقسيط بإقبال كبير من العملاء نظرًا لما تشتهر به الشركة من مصداقية عالية وتوفر أفضل الأجهزة لعملائها كما تعمل الشركة على تلبية احتياجات العملاء من خلال طرح أجهزة مختلفة لماركات عالمية كأجهزة سامسونج وكذلك جوالات هواوي والأجهزة من إنتاج HTC.

متى اقدر اطلع جوال أقساط من موبايلي

وفرت الشركة للعملاء الاستعلام عن إمكانية حصولهم على جوال من الشركة بالتقسيط من عدمه ويتم ذلك عن طريق قيام العميل بإرسال كود 1222 إلى الشركة عبر الرقم 1100 وتقوم الشركة بالرد برسالة أخري محتواها استحقاق العميل من عدمه في الاستفادة من التقسيط وكذلك خطة التقسيط المسموح له استخدامها.

شروط تقسيط موبايلي ايفون 13

حددت الشركة عدد من الشروط يجب أن تتوفر في العميل للاستفادة من التقسيط وهي:

لا يسمح بالتقسيط للعميل إلا بعد التحقق من أهليته عن طريق سمة.

توقيع عقد الزامي مع الشركة لمدة 24 شهر.

تعهد العميل بسداد قيمة الجوال وكذلك قيمة الضريبة المستحقة وذلك وقت رغبته في إلغاء العقد السابق إبرامه مع الشركة.

ألا يكون لدى العميل خطة تقسيط مفعلة في الوقت الحالي ولا يسمح بالتقسيط ألا بعد سداد إجمالي قيمة الجهاز الأول.

خط العميل التابع للشركة يجب أن يكون مسجلًا باسمه وألا يكون مستحق عليه أي فواتير.

اشتراك العميل بإحدى باقات مفوتر واحدًا من الشروط الأساسية لقبول طلب التقسيط.

خطة تقسيط موبايلي

قامت الشركة بوضع أكثر من خطة من خطط تقسيط الجوالات لتناسب جميع عملاء مفوتر ومن أفضل تلك الخطط: