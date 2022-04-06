التمويل من منصة سلفة الالكترونيه طريقة الحصول على قرض شخصي في رمضان

منصة سلفه تمويل سريع حيث تقدم منصة سلفه تمويل سريع لمن يرغبون تغيير نظامهم المالي والحصول على حلول بسيطة تحقق اهدافهم المالية وتجعل عملية التقدم بالنسبة لهم عملية سهلة في الحصول على تمويل شخصي خالي من العديد من المشاكل للحصول على المبلغ المالي لموازنة نظامك المالي، وسوف نقدم بشروط الحصول على التمويل المادي بالإضافة إلى المميزات للحصول على هذا التموين من خلال موقع ثقفني.

الحصول علي تمويل سريع

للحصول علي تمويل شخصي سريع يجب اتباع الخطوات التاليه :

يجب الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بمنصه سلفة

يجب تسجيل البيانات كامله

يجب التأكد من إدخال رقم الهوية الوطنية بطريقة صحيحة

يجب أختيار ايقونة طلب

ثم يجب تحديد المبلغ المطلوب اخذه

ثم يجب الموافقه علي قائمة الشروط والأحكام

ثم كتابة رقم التليفون بطريقة صحيحة.

منصة سلفة

عند طلب تمويل من سلفة ليكون هناك العديد من المميزات وهي على النحو التالي

إن تمويل شخصي متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية عن المنصوص عليها.

تكون فترات السداد في هذا التمويل ميسرة مجدولة بشكل تام.

كما أنه يوفر هامش ربح تنافسي اعمل اضافه الى الإيداع السريع.

شروط الحصول على سلفة

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد لكي يستطيع الحصول على التمويل من سلفه وهي على النحو التالي

يجب ان يكون المتقدم من السعودية وحاصل على جنسيه ويقيم بها بصفه دائمة.

يجب أن يتراوح عمر متقدم من 23 عاما الى 60 عاما وأن يكون مكتمل الأهلية.

يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل

ويشترط ألا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر في الخدمة لموظفي القطاعات الحكومية او سته شهور لموظفي القطاعات الخاصة

يجب أن يكون الحد الادنى لراتب الشهر للمتقدم 5000 ريال سعودي

يجب أن يكون لديه هويه وطنيه سعوديه

استحقاق التمويل الشخصي من سلفه

يتم تسديد التمويل الشخصي بالنسبة للمتقدم على دفعات شهرية بشكل متساوي، حسب المدة التي يقوم المتقدم باختيارها عند طلب التمويل وهي تبدأ من شهر إلى ستة شهور ويتم صدور الخطورة المستحقة من 28 من كل شهر هو في حالة إذا أنه لم يتم الموافقة على طلب التموين للمتقدم بعد يوم 25 من الشهر القادم يتم صدور فاتورة مستحقة من 28 من من الشهر الذي يليه، حيث تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين للبدء في مشاريعهم فإن التوفير الجانب المادي شيء مهم بالنسبة لهم في البداية، كما أنها توفر لهم التدريب والتأهيل والمساعدة لكي تأهله إلى سوق العمل والخوض فيه.