تمويل المتقاعدين بدون كفيل حتى عمر 72 سنة بأقل قسط بنك الرياض

تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك الرياض ميسر السداد حتى 5 سنوات بقسط شهري بسيط يشمل المواطنين السعوديين وغير السعوديين ممن هم مقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الرياض القروض بصيغة التورق والمرابحة بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تشمل قرض السيارات والقرض العقاري، فيما يتيح في كل المنتجات إمكانية إعادة التمويل أو قرض إضافي وذلك في حالة استيفاء الشروط المحددة وعدم تجاوز فئة العمر المحددة وفق اللوائح والأنظمة المتبعة، كما يتم صرف القرض في أسرع وقت ممكن وتسهيل الإجراءات وإمكانية تقديم الطلب عبر الرياض أون لاين بدون الاحتياج لزيارة الفرع.

شروط تمويل المتقاعدين بدون كفيل من بنك الرياض

لا يتعدى عمر المتقاعد عن 72 سنة عند سداد آخر دفعة في القرض. يشترط تحويل الراتب على بنك الرياض عبر نظام سريع. أن لا يقل إجمالي الدخل الشهري للمتقاعد عن ألفي ريال سعودي.

مميزات الحصول على تمويل المتقاعدين بدون كفيل

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

متاح التمويل بدون كفيل للمتقاعدين سعوديين ومقيمين.

هامش ربح منافس يتم تحديده بناءاً على قيمة القرض المطلوب، يمكنك مراجعة أسعار المنتجات التمويلية.

طريقة طلب تمويل بدون كفيل للمتقاعدين بنك الرياض

من خلال الموقع الإلكتروني بنك الرياض عليك اختيار نوع القرض المطلوب تورق أو مرابحة أو سيارة..، ثم تعبئة النموذج الخاص به بالمعلومات الشخصية والوظيفية المطلوبة، ورفع المستندات التي تشمل (بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول – شهادة تعريف بالراتب تتضمن إجمالي الدخل الشهري + البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل – خطاب مختوم من جهة العمل بالموافقة على تحويل الراتب إلى بنك الرياض عبر نظام سريع) هذه المستندات الخاصة بتمويل المتقاعدين فقط وقد تزيد المتطلبات في بعض الحالات الاستثنائية ومنتجات قروض بنك الرياض الأخرى.

حاسبة القرض الشخصي بنك الرياض

وفر بنك الرياض عدة خصائص وخدمات يتم إنجازها من خلال الموقع الإلكتروني منها استخدام حاسبة القرض الشخصي لمعرفة قيمة القرض والقسط الشهري، علاوة على ذلك المساعدة في اختيار نوع التمويل المناسب لك من خلال خدمة (التمويل الشخصي المناسب لك) كما تستطيع التحدث مع أحد فريق خدمة العملاء على رقم بنك الرياض المجاني 8001242020.