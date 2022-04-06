مكرمة الملك سلمان الرمضانية 1443 التي تقدم فقط في الشهر الكريم كعطية من خادم الحرمين الشريفين إلى فقراء الوطن من مستفيدي العم النقدي الشهري لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم احتساب المبلغ المقدم من المكرمة على حسب عدد أفراد الأسرة بحساب رقمي بسيط، كما يتطلع المواطنين لمعرفة موعد نزول تلك المكرمة بالحساب المصرفي.

“إطلاق” مكرمة الملك سلمان الرمضانية 1443 حاسبة الدعم النقدي وتوقيتات الصرف المؤكدة

أطلق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ممثلا في نفسه المكرمة الملكية التي قام بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي من المسجلين بالضمان وحساب المواطن والتأهيل الشامل، جميع الحاصلين على الدعم المالي بسبب فقر الحال من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة، ويترق الشعب السعودي في الايام المباركة معرفة الموعد المقرر للإيداع وموعد الحصول على المبالغ وما هي قيمة الدعم المقدم للفرد والأسرة.

استحقاق المكرمة الملكية

مستفيدي الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الذين يحصلوا على راتب التأهيل الشامل من تلك الفئة من الشعب السعودي.

مستفيدي راتب حساب المواطن الشهري.

يجب على جميع المسجلين من تحديث بياناتهم ليتمكنوا من الحصول عليها.

شروط استحقاق عطية الملك سلمان

شروط الاستحقاق للضمان شروط الاستحقاق لحساب المواطن يقوم مستفيدي الضمان بالنظام القديم تحديث البيانات للانتقال لمنصة الدعم والحماية.

يتم تسجيل المواطنين للمرة الأولى وقبول الأهلية من المراحل الأولى وحتى الخامسة. يجب أن يكون مسجل حساب المواطن له الحد المانع المنطبق على الضمان المطور الجديد (1100 لرب الاسرة – 550 ريال للفرد).

يتم تحديث البيانات شهريا لضمان الحصول عليها بالبيانات الأحدث للمستفيد.

حاسبة المكرمة لمستفيدي الضمان وحساب المواطن

يكون حاسبة الدعم من المكرمة حيث يتم احتساب الحد الأدنى للفرد 550 ريال يتم صرف 1000 ريال للفرد.

ويكون احتساب الحد الأدنى لدخل رب الأسرة 1100 ريال ويكون إيداع 1500 ريال للأسرة المكونة من فردين

ويتم احتساب راتب الضمان حسب عدد أفراد الاسرة وحتى 15 فرد ونتم إيداع 2000 ريال للأسرة المكونة من 3 أفراد.

ويكون قيمة المبلغ المضاف للتابع 500 ريال بحد أقصى 2000 ريال.

صرف مكرمة الملك سلمان الرمضانية

يجب أن يقوم الملك بإرسال الموفقة على صرف المكرمة وإيداعها بحساب وزارة الموارد البشيرة والتنمية الاجتماعية وتقوم الوزارة بإيداع المبالغ في حسابات المواطنين