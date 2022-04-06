تمويل شركة إمكان الراجحي 50 ألف موافقة فورية بدون كفيل ولا تحويل راتب بأقساط ميسرة

تمويل شركة إمكان الراجحي 50 ألف موافقة فورية بدون كفيل ولا تحويل راتب بإقساط ميسرة في المملكة العربية السعودية يعد هذا التمويل من اكثر التمويلات التي جذبت العديد من العملاء في الحصول علية لأنه به العديد من المزايا هذا التمويل مقدم من شركة إمكان بمصرف الراجحي بهدف تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين لتحسين الوضع المالي والاقتصادي لهم للوصول بهم إلى حياة طيبة وأفضل يمكن الحصول على هذا التمويل من شركة إمكان الراجحي باسط وأسهل الخطوات ومن أهم هذه الخطوات أن تتوافق الشروط المطلوبة في المتقدم للحصول على هذا التمويل ويجب أن يكون التقديم عليه إلكترونيا من خلال تطبيق إمكان أو الموقع الإلكتروني أو الذهاب إلى أحد وأقرب فرع من فروع بنك الراجحي.

مزايا تمويل إمكان الراجحي

يشمل تمويل إمكان الراجحي على العديد من المزايا منها:

أن يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

لا يحتاج التمويل إلى تحويل راتب.

فترة سداد إقساط طويلة تصل إلى 24.

الحصول على التمويل لا يحتاج إلى كفيل.

يمكن الحصول على التمويل بموافقة فورية وسريعة في حالة توافر كل الشروط على العميل.

شروط تمويل إمكان الراجحي

يوجد مجموعة من الشروط للحصول على تمويل إمكان الراجحي والتي يجب توافرها في العميل قبل التقديم على القرض وهي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية وقائم على أراضي المملكة. يشترط أن يكون المتقدم من احد العاملين بالقطاع الحكومي. ألا يقل الراتب الشهري عن الحد المسموح به 2000 ريال سعودي و 1900 ريال للمتقاعد.

طريقة التقديم على تمويل شركة إمكان الراجحي

متاح التقديم على تمويل إمكان الراجحي بأكثر من طريقة منها شركة إمكان أو من خلال بنك الراجحي.

أولا التقديم من خلال بنك الراجحي:

قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمصرفي الراجحي. ابدأ في عملية التسجيل بالنقر على تسجيل الدخول. ثم اكتب كافة بيانات التسجيل المطلوبة. اختر الخدمات الإلكترونية المعروضة أمامك من خلال الصفحة الرئيسية. قم باختيار طلب تمويل إمكان الراجحي. الخطوة التالية ادخل كافة البيانات المطلوبة للتمويل ثم التقديم على التمويل. عند الحصول على موافقة الطلب حدد قيمة مبلغ التمويل. ثم حدد فترة سداد الأقساط المناسبة لك. وبعد اكتب بيانات الحساب البنكي.

التقديم من خلال شركة إمكان: