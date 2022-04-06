نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة منتهية لمن هم خارج البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهائها بمعنى أذن دخول إلى أراضي المملكة أو أي دولة اخرى في العالم فبذللك اصبح وجوب أذن من قبل الدولة المستقبلة من أجل الدخول إلى ارضيها يريد الكثير من الأفراد معرفة طريقة تمديد تأشيراتهم خارج المملكة العربية السعودية ولا يعرفون كيف يتصرفون في هذا الأمر عند انتهائها من موقع ثقفني نقدم لكم طريقه تمديد تأشيرة خروج وعوده منتهية لمن هم خارج البلاد حتى يتمكن الشخص من تمديد التأشيرة في حالة إذا تعرض الفرد لموقف يمنعه من الرجوع في الأوقات المحددة ولكن تستمر جهود حكومة المملكة إلى توفير كل سبل الراحة للمواطنين بالطرق القانونية السليمة التي لا تضر المواطن.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة منتهية

يتساءل الكثير حول تمديد تأشيرة خروج وعودة منتهية الصلاحية ماذا يفعل إذا انتهى صلاحية تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بهم ولكن سمحت الوزارة للكفيل أو القريب أو صاحب عمل بتجديدها. إمكانية صلاحية تأشيرة عودة المقيم عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية بالخطوات الأتية:

الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية.

اختر منها ابشر خدمة أفراد.

ادخل اسم المستخدم قم بالنقر على خيار الخدمات الدعائية ثم خدمة التأشيرات.

هنا يقوم الكفيل بتحديد المكفول.

قم بالضغط على خيار تفاصيل اكثر.

انقر فوق تنزيل.

شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة منتهية 1443

من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية الرسمية بالمملكة العربية السعودية أعلن عن تمديد تأشيرة خروج وعودة و لكن يجب أن يستوفي العامل الشروط التي سوف نذكرها:

أن تكون مدة بقاء الشخص المطلوبة للتمديد خارج المملكة تجاوزت 7 بشهر للمقمين للعمل. أن يكون قضى العامل مده بشكل قانوني في المملكة لمدة عامين على الأقل قبل التقدم بطلب تجديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم. يتوجب على العامل تحديد عدد الأيام التي يرغب في أن يقضيها في الدولة بتأشيرته. كذالك جواز سفر الوافد ساري. عند تمديد تأشيرة عودة الزوجة الأجنبية لزوج سعودي فتسمح الجهات الحكومية السعودية بطلب التمديد لها في وقت بشرط إذا كانت اقامتها سارية. أن تكون التأشيرة منتهية الصلاحية. كما يجب أن تكون صلاحية إقامة الوافد سارية. كما يتوجب على الوافد تعبئه النموذج الإلكتروني المقدم من وزارة الخارجية السعودية ويجب الحرص عند تعبئه البيانات بطريقة صحيحة. ادخل الأسماء الخاصة بالوافد باللغة العربية ولكن يستثنى الأسماء من البلدان التي لا يتم التحدث بها.

يجب دوخي الحذر عند ملء أستمار طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة للأشخاص من الدول الغير عربية فيجب مراعاة الأتي:

يجب أن تكون نفس البيانات الموجودة في جواز السفر لدى المسافر.

في حالة إذا رغبت الزوجة الأجنبية البقاء في المملكة العربية السعودية لفترة أطول يمكنها طلب التمديد ومع ذلك يجب عليها أثبات أن إقامتها صالحة عند طلب التمديد.

كيفية الاستعلام عن مدة تأشيرة الخروج والعودة

لكل العاملين والمقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية اجراء الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر شبكة الأنترنت يمكن الاستعلام عن تاريخ أصدار التأشيرة وتاريخ انتهاء صلاحيتها على النحو الأتي:

الدخول إلى البوابة الخدمية من موقع ابشر الإلكتروني. اضغط على خدمة أفراد. ثم ادخل كلمة المرور. وبعد ادخل اسم المستخدم. أمامك قائمة الخدمات الإلكترونية انقر على طباعة. اضغط على زر تأشيرة الذهاب والعودة. ادخل رقم الإقامة في الحقل المخصص له. اكتب كافة المعلومات المطلوبة في الفراغ المخصص لها. ثم الضغط على كلمة عرض. انتظر قليلا حتى يتم عرض جميع المعلومات حول طلب التأشيرة على الشاشة.

يعرض هذا الموقع بيانات عن تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة.