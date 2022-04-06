أرقام مساعدة عبد العزيز بن فهد للأعمال الإنسانية في رمضان بعد أن تم تفعيل أرقام الاتصال ورقم واتساب طلب المساعدة الإنسانية والتعرف على خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من أموال الزكاة في شهر رمضان الكريم، ويكون شهر رمضان هو شهر الخير الذي يقوم فيه المئات من رجال الأعمال وأبناء الاسرة الحاكمة وأهل الخير بإخراج ما تيسر لهم مع المزيد في تلك الأيام المباركة.

“تفعيل واتساب” أرقام مساعدة عبد العزيز بن فهد للأعمال الإنسانية في رمضان kfahadalsaud

يقوم الأمير بتوزيع الأموال الضرورية للأسر المحتاجة من ابناء المملكة ويأتي ذلك عرفانا مه بدور أرض المملكة في إخراج شعب محب ومتعاون على الإحسان وعملا بالدور المكلف به كأحد ابناء الاسرة الحاكمة، حيث يكون الأمير ابن الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه وأيضا الاميرة الجوهرة الزوجة الأخيرة للملك، وتقدر ثروته بمليارات الريالات موزعة في استثمارات وعقارات واملاك داخل المملكة وخارجها، ولا يبخل الأمير في تقديم المساعدة لمن يطلبها كما يقوم بالتفضل بتقدم المعونة للحالات العاجلة مثل تقديم المساعدة المالية للشمري، اليوتيوبر الراحل.

شروط الحصول على معونة الأمير عبد العزيز بن فهد

يجب أن يكون المتقدم بالطلب من الجنسية السعودية.

يتم استقبال الطلبات من السعوديين من ارض المملكة أو من خارجها.

يقوم صاحب الطلب بإرسال الوثائق الثبوتية والتي تثبت عدم المقدرة على الوفاء بالالتزامات والدخل المحدود.

يتلقى البريد الإلكتروني معروض الطلب الرسمي مرفقا بالوثائق.

تكون ارقام المؤسسة المتاحة وأرقام الواتساب لاستقبال الطلبات والإرشاد للخطوات التي يتم عملها لقبول الطلب.

تقوم المؤسسة بدراسة الطلبات بشكل جيد للتثبت منها.

يتم الرد على صاحب الطلب والتواصل معه في أقرب وقت.

لا يتم الالتفات للطلب الغير مرفق بالوثائق.

طلب مساعدة مالية مرسل إلى الأمير

بسم الله الرحمن الرحيم (البسملة).

سيدي صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن فهد – حفظكم الله تعالى (الثناء على الأمير)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد.

الموضوع باختصار.

يتم تقديم مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

يجب أرفاق الوثائق الخاصة بالدخل والخاصة بالاحتياج.

يقوم صاحب الطلب بتسجيل الاسم ورقم الهاتف النقال لتسهيل التواصل.

مؤسسات اجتماعية في المملكة

الحصول على الدعم ورواتب الضمان الاجتماعي وهو راتب شهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الالتزام بشروطها.

سداد الديون من الديوان الملكي السعودي وتقديم قطع أراضي مجانية لراغبي الصول على سكن.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقوم شهريا بالإعلان عن أسماء المقبولين لصرف شقة أو سيارة من فقراء الوطن والمتقدمين على الموقع الرسمي للمؤسسة بالطلبات.

مؤسسة الأميرة الجوهرة وهي ام الأمير عبد العزيز بن فهد وقامت بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة المقبلين على الزواج وسداد الديون للغارمين.

تفعيل رقم واتساب وأرقام مؤسسة عبد العزيز بن فهد

العنوان: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الاحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الاحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003. منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

الأرقام الخاص بمنطقة تبوك