متى يحق لي اخذ جوال من STC وأفضل جهات التمويل

متى يحق لي اخذ جوال من STC وهل يمكن الحصول على تقسيط جوالات بدون فوائد stc أو بدون مقدم؟ فقد أعلنت شركة اس تي سي المتخصصة في مجال الاتصالات وتقديم أجهزة الهاتف المحمول الذكية عن توفير مجموعة من الجوالات الذكية بنظام التقسيط، بالاشتراك مع شركات التمويل ومنها كوارا للتمويل المتخصصة في تقديم حلول التمويل للأفراد وللشركات في آن واحد، لهذا يتم البحث عن شروط التقسيط من stc ومن خلال جهات التمويل لذا استطاعت الشركة أن توفر إلكترونيًا شروط استحقاق جوال من stc بالإضافة إلى تقديم ايفون 13 stc أقساط.

متى يحق لي اخذ جوال من STC

شروط الاستحقاق هي مجموعة من الضوابط والشروط التي تضعها جهات التمويل والتقسيط لكي تقدم الخدمات المتميزة إلى العملاء من بينها التقسيط بدون كفيل وبدون المقدم، ولهذا دعت شركة اس تي سي إلى معرفة إجابة متى يحق لي اخذ جوال من STC من خلال شروط الاستحقاق وهي كما يلي:

إن كان المتقدم بالطلب يعمل لدى المؤسسات العامة الحكومية وسنه يبدأ من 21 سنة إلى الرابع والعشرين فقط، وفترة خدمته ثلاث أشهر، فلا بد أن يقدم شهادة تؤكد على أن صافي راتبه ثماني آلاف ريال سعودي، وعند زيادة السن، فالراتب يقل إلى الخمسة آلاف.

أما العسكريين فهو ينقسمون إلى فئات فالضباط يحصلون على التقسيط بشرط ألا يكون راتبهم أقل من ثمانية آلاف وفترة خدمتهم ستة أشهر، والسن لا يقل عن الخامسة والعشرين، بينما الرتب الأخرى من العسكريين في رتبة رقيب فإنها نفس الشروط السابقة وكذلك الجنود والعريف.

ويحق لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين الحصول على نظم التقسيط من كوارا للتمويل واس تي سي فالقطاع الخاص الرواتب ينبغي أن تكون الصافي منها ثمانية آلاف ريال بينما المتقاعدين رواتبهم لا تقل عن خمسة آلاف من أجل الاستحقاق.

شروط تقسيط جوالات من stc

وحينما تحصل على الجوال أو تبدأ في الإجراءات لا بد أن تتعرف على كافة معايير القبول، بالإضافة إلى معرفة الخطط الشهرية المتوفرة لنظم التقسيط أيضًا، ومن بينها الحصول على تقسيط مشتريات بقيمة لا تقل عن أربعة آلاف ريال سعودي، فيما بلغت قيمة أقصى حد للتقسيط ثلاثين ألف ريال سعودي.