نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير رقم الجوال في أبشر دون تسجيل الدخول للحساب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، إلى تيسير الخدمات للمواطنين والمقيمين، إذ من الممكن تغيير رقم الجوال في أبشر دون تسجيل الدخول للحساب، وذلك في حالة ضياع الشريحة أو الرغبة في امتلاك رقم هاتف جديد، إذ لا بُد من تحديث المعلومات التي تم تغييرها في حساب أبشر حتى يتمكن المستخدم من الدخول إلى حسابه وإنجاز الخدمات التي يريدها أونلاين دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية التابعة للمرور أو الأحوال المدنية أو الجوازات وخسارة الوقت والجهد.

خطوات تغيير رقم الجوال في أبشر دون تسجيل الدخول للحساب

ويُمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة تغيير رقم الجوال في أبشر دون تسجيل الدخول للحساب، وذلك من خلال اتباع خطوات سهلة، تبدأ بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف الذكي، والنقر على أيقونة تغيير رقم الهاتف الجوّال، ثم إدخال الرقم الجديد، والنقر على حفظ، وبالتالي يمكن للمستخدم الدخول إلى حسابه في أي وقت وإنجاز الخدمات التي يرغب فيها.

تحديث رقم الهاتف في منصة أبشر عبر أجهزة الخدمة الذاتية

ويُمكن تحديث رقم الهاتف في منصة أبشر بالانتقال إلى أقرب جهاز من أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للمنصة، واختيار خدمة تحديث رقم الجوّال، وكتابة رقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة للوافد، ونضغط على خيار نعم للإجابة عن سؤال “هل تريد الرغبة في الاستمرار؟”، ثم ندخل رقم الهاتف الجوّال الجديد، وننتظر رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر المؤقتة التي ندخلها لإتمام عملية التحديث، ثم النقر على حفظ البيانات الجديدة.

تعديل رقم الجوّال في أبشر أونلاين

ومن الممكن تعديل رقم الجوّال في أبشر أونلاين من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اختيار أبشر أفراد، ثم إدخال اسم المستخدم، وكلمة السّر، وننقر على تسجيل الدخول، ثم نكتب رمز التحقق المرسل للجوال، وندخل إلى الحساب، وننتقل بعد ذلك، إلى خدمة معلومات المستخدم، ونضغط على خيار التعديل ونكتب البريد الإلكتروني، ثم نؤكده، ويجب إدخال رقم الهاتف الجوّال الجديد، ونكتب رمز التحقق، ونضغط على حفظ لتحديث البيانات.

توثيق رقم الهاتف الجوال في أبشر إلكترونيا

وبعد تحديث رقم الهاتف في أبشر فلا بُد من إنجاز عملية التوثيق، ويتم ذلك بكل سهولة من خلال الذهاب إلى منصة أبشر، واختيار أبشر أفراد، وكتابة اسم المستخدم، وكلمة السر، ونضغط على تسجيل الدخول، ونختار خدماتي، وندخل بعد ذلك إلى خدمة توثيق شرائح البيانات والاتصالات، ونضغط على خيار طلب توثيق شريحة اتصال أو بيانات، ثم نملأ البيانات المطلوبة، وهي الاسم، ورقم الهاتف، واسم شركة الاتصالات، ونضغط على إرسال طلب التّوثيق، وتأكيد الطّلب، وكتابة رمز التّحقق، وننقر على إرسال، ثم استلام رسالة نصيّة تفيد بنجاح عمليّة التّوثيق.