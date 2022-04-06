60 ألف ريال منتج آهل بالتقسيط بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التسليف

حقق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة نجاح كبير بسبب توفير العديد من التمويلات التي يريدها المواطن السعودي ومنها منتج آهل ومنتج نفاذ للعمل الحر وسوف نوضح لكم تفاصيل قرض منتج آهل الذي يعتبر من أفضل التمويلات المقدمة بدون فوائد مالية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة طويلة الأجل حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة البنك ويمكن الحصول على التمويل بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه الذي يصل إلى 60,000 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن وعند الحصول علي قرض آهل يمتلك العميل تمويل نقدي ميسر بدون فوائد مالية بفترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية لدى بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

كافة شروط التقديم على منتج آهل التابع إلى بنك التسليف السعودي

يحتاج منتج آهل الآن توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة من كافة العملاء السعوديين ولكن يستثنى منها موظفي الحكومة السعودية لأنهم يحصلون على تمويل منتج آهل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي لذلك سوف نوضح لجميع المتقدمين السعوديين الراغبين في طلب التمويل أهم شروط منتج آهل كما يلي بالتفصيل اليوم:

يحتاج قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية توفير دخل ثابت شهري لا يتعدى أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي طبقًا لتعليمات البنك.

إحضار موافقة من كفيل سعودي الجنسية من كافة المتقدمين لطلب تمويل منتج آهل ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم توفير موافقة الكفيل طبقًا لنموذج 105 في السعودية.

توفير إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 18 سنه كحد أدنى للتقديم حتى 70 سنه عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

مميزات الحصول على برنامج قرض منتج آهل السعودي بالمملكة