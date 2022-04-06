نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 ألف ريال منتج آهل بالتقسيط بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التسليف في المقال التالي
حقق بنك التنمية الاجتماعية في المملكة نجاح كبير بسبب توفير العديد من التمويلات التي يريدها المواطن السعودي ومنها منتج آهل ومنتج نفاذ للعمل الحر وسوف نوضح لكم تفاصيل قرض منتج آهل الذي يعتبر من أفضل التمويلات المقدمة بدون فوائد مالية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة طويلة الأجل حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة البنك ويمكن الحصول على التمويل بدون رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه الذي يصل إلى 60,000 ريال سعودي لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن وعند الحصول علي قرض آهل يمتلك العميل تمويل نقدي ميسر بدون فوائد مالية بفترة سداد مرنة لجميع العملاء السعوديين متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية لدى بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
كافة شروط التقديم على منتج آهل التابع إلى بنك التسليف السعودي
يحتاج منتج آهل الآن توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة من كافة العملاء السعوديين ولكن يستثنى منها موظفي الحكومة السعودية لأنهم يحصلون على تمويل منتج آهل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي لذلك سوف نوضح لجميع المتقدمين السعوديين الراغبين في طلب التمويل أهم شروط منتج آهل كما يلي بالتفصيل اليوم:
- يحتاج قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية توفير دخل ثابت شهري لا يتعدى أثنى عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي طبقًا لتعليمات البنك.
- إحضار موافقة من كفيل سعودي الجنسية من كافة المتقدمين لطلب تمويل منتج آهل ماعدا موظفي الحكومة السعودية لا يطلب منهم توفير موافقة الكفيل طبقًا لنموذج 105 في السعودية.
- توفير إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 18 سنه كحد أدنى للتقديم حتى 70 سنه عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
مميزات الحصول على برنامج قرض منتج آهل السعودي بالمملكة
- تمويل منتج آهل السعودي بدون كفيل لكافة العاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة.
- كذلك التمويل لجميع العملاء السعوديين بدون دفع أي فوائد مالية إضافية على التمويل لدى بنك التسليف والادخار السعودي.
- بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقًا بأسم بنك التسليف يقدم التمويل متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية.
- كذلك التمويل بدون رسوم إدارية حتى مبلغ 60,000 ريال سعودي.
- تمويل نقدي بالتقسيط الميسر الشهري لمدة خمسة سنوات كحد أقصى للسداد لدى بنك التنمية الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 60 ألف ريال منتج آهل بالتقسيط بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التسليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.