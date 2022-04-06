خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت⁩ في أبشر⁩ و طريقة طريقة الاستعلام عن حالات فرجت

خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت⁩ في أبشر⁩ أوضحت خدمة فرجت خطوات التحقق من فواتير الخدمة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد، حيث تعد منصة فرجت في المملكة العربية السعودية من المنصات المهمة والتي تعمل على جمع التبرعات والأموال من قبل المساهمين لأجل سداد الديون المستحقة على السجناء والغارمين، وهذه المنصة تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي وتساعد في نماء الخير والمحبة بين أفراد المجتمع، كما حصلت وزارة الداخلية على جائزة التميُّز الحكومي العربي بعدما تصدّرت خدمة فرجت فئة الخدمات التطويرية الحكومية على مستوى الوطن العربي، كما يمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية عبر تطبيق فرجت.

خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت⁩ في أبشر⁩

أولًا الدخول إلى الحساب في منصة أبشر أفراد. ثم الضغط على خدمات من قائمة خدماتي. قم باختيار المديرية العامة للسجون . ثم اختيار التحقق من رقم فاتورة سداد. قم بإدخال رقم الفاتورة. يتم الضغط على بحث ثم ستظهر نتيجة التحقق ما إذا كانت الفاتورة ضمن الفئات المستفيدة من الخدمة أم لا.

طريقة طريقة الاستعلام عن حالات فرجت

بإمكان كافة المواطنين الذين يرغبون بالتبرع للغارمين والموقوفين على ذمة قضايا مالية في المملكة العربية السعودية، التعرف على أسماء المسجونين والتعرف على حالتهم من خلال منصة أبشر لسداد المديونية الخاصة بهم وذلك من خلال الخطوات التالية:

لتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية. ثم الضغط على خيار خدمات عامة. تحديد من قائمة خدماتي ثم الدخول إلى قائمة خدمات المديرية العامة للسجون. تحديد المنطقة وتحديد الفئة المستفيدة. ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة. الاحتفاظ برقم الفاتورة الخاصة بالغارمين التي تريد في السداد عنهم. تحديد طريقة السداد، ثم البدء بسداد المبلغ وقيمة الفاتورة. يمكن للمواطن سداد فاتورة واحدة أو أكثر.

ما هي منصة فرجت

إن منصة فرجت هي من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يتم تقدميها بشكل إلكتروني حيث حرصت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على توفير هذه الخدمة لمساعدة المساجين الذين تم إيقافهم بسبب ذمم مالية، حيث يمكن للأفراد التبرع من خلال المنصة وتسديد شيء أو كل المال، حتى يتم الإفراج عن السجناء سواء من عوائلهم أو من خلال فاعلي الخير الذين يرغبون بالتبرع.