نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا نتائج موهبة 2022 نتائج مقياس موهبة 1443 البرنامج الوطني بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج مقياس موهبة او ما يسمي بنتائج برنامج الوطني بالسجل المدني تشغل عدد كبير من المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث أنهم يرغبون في استخراج النتائج بعد أن أعلنت الحكومة أنها تكون بشكل إلكتروني من خلال الرابط الرسمي لبرنامج موهبة وسوف نقدم لهم ذلك خلال السطور التاليه بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

نتائج موهبة 2022

قامت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبه والابداع بالاشراف علي مقياس الموهبة الذي يختص بالقدرات العقلية وتقوم باصدار وإطلاق منصة مقياس الموهبة الذي يعمل على تعزيز القدرات والمواهب لجميع الطلاب والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتحفز عدد كبير من المواطنين والفئات العمرية مختلفة لكي يسرعوا بالتسجيل من أجل تطبيق قدراتهم ومعرفة مستواهم وقياسه، حيث ان موقع موهبة يقدم العديد من الخدمات المهمة للطلاب وجميع المواطنين ويمكنه من خلالها أن يستعلم عن نتائج مقياس موهبة للقدرات العقلية.

رابط نتائج مقياس موهبة 2022

برنامج مقياس موهبة للقدرات الفكرية والعقلية المختلفة من البرامج التي تكشف عن الموهوبين سنويا حيث انه يتم شراكة استراتيجية بين وزارة التعليم وهيئة التقويم في التعليم والتدريب التي تتمثل بالمركز الوطني للقياس الذي يعتبر البوابة الرئيسية لجميع الموهوبين، لكي يتم بدء الرحلة في اكتشاف مواهبهم فهي ترعى المواهب وتمكنها من الوصول إلى أعلى مستويات بعد التدريب والتأهيل الذي يحده من خلال البرنامج بعد الاشتراك به.

خطوات استخراج نتائج مقياس موهبة 1443

يستطيع جميع الطلاب والطالبات والمواطنين في المملكه العربيه السعوديه استخراج نتائج مقياس موهبة، من خلال الرابط الرسمي الذي اعلنت عليه الحكومة، وذلك تسهيلا على الأفراد في الحصول على النتائج دون حدوث أي ازدحام في مراكز مقياس الموهبة للحد من انتشار فيروس وتحرص دائما الحكومة على صحة وسلامة المواطنين حيث ان التسجيل يتم من خلال اتباع الخطوات التالية