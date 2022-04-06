رابط التسجيل في منصة مساند 1443 طباعة تأشيرة ممنوحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة دعم تم إنشاؤها لتحديد حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، وكذلك الإجراءات القانونية والقوانين التي تنظم علاقتهما. والتي تطمح إلى أتمتة الخدمات عبر جميع الوزارات والهيئات، والتي نوضح فيها رابط منصة مساند وغيرها من المواقع ذات الصلة في السطور التالية.

رابط التسجيل في منصة مساند 1443

تقدم منصة مساند الإلكترونية مجموعة متنوعة من الخدمات التي تستهدف تسهيل استقدام العمالة المنزلية، بما في ذلك توفير عناوين للمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة من وزارة العمل، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى، بما في ذلك ما يلي https://www.musaned.com.sa/home:

توفير معلومات الاتصال لشركات ومكاتب التوظيف المعتمدة.

إصدار تأشيرة العمالة المنزلية.

من خلال موقع أبشر، توفير قائمة بأسماء العمالة المنزلية.

يتم توفير قائمة أسعار للمكاتب وشركات التوظيف.

استشر قائمة الجنسيات المتاحة.

راجع قائمة المهن القابلة للاستيراد.

تقديم معلومات محددة حول مدة ونفقات إقامة مقدم الطلب في المملكة.

مقدمة في حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.

كيف تصبح عضوا في مساند

للاستفادة من الخدمات العديدة للمنصة، يجب عليك التسجيل أولاً، وهو ما يمكنك القيام به على النحو التالي:

الوصول إلى النظام الأساسي عبر الإنترنت عن طريق تسجيل الدخول.

قرر ألبوم جديد.

أدخل معلوماتك الشخصية:

الرقم القومي للمواطن السعودي أو تاريخ ميلاده.

رقم التليفون.

تم إرسال كلمة المرور عبر الرسائل القصيرة.

لتنشيط حسابك، قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني.

سيتم إرسال رسالة إلى المستخدم بها رابطا لحساب النظام الأساسي الخاص به.

لتنشيط حسابك، انقر فوق الارتباط.

استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى منصة مساند.

ادخل إلى منصة مساند عبر الإنترنت عن طريق تسجيل الدخول.

كيفية طباعة تأشيرة مسندين

يمكن طباعة تأشيرات مساند عن طريق إدخال رقم الطلب واستكمال التعليمات أدناه: