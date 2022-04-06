نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج مقياس موهبة 2022 برقم الهوية mawhiba.org نتائج موهبة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج مقياس موهبة 2022 الاستعلام عن نتائج قياس الموهبة باستخدام رقم الهوية 1443 من أهم ما يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أن وزارة التعليم السعودية تحرص على تحفيز القدرات العقلية لجميع الطلاب على أن يستثمر أفكارهم المختلفة من خلال إطلاق موقع موهبه الذي يشجع الكثير من الطلاب على التسجيل فيه وسوف نعرض خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج الموهبة بالتفصيل من خلال موقع ثقفني.

نتائج مقياس موهبة 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج مقياس موهبة 2022 الموجودة في المملكة العربية السعودية الإلكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط الرسمي لموقع موهبة.

مليء جميع البيانات بشكل صحيح.

إدخال رقم الهوية في المكان المخصص له.

ادخال البريد الالكتروني بشكل صحيح وكلمة المرور.

التأكد من صحة البيانات السابقة

الضغط على كلمة تسجيل في نهاية الصفحة.

سوف يتم دخولك الى صفحة لتمكينه من الاستعلام عن نتائج بوابة الغياب والاطلاع على النتيجة الخاصة بك.

مقياس موهبة التميز

يعمل قياس الموهبة لتنمية العديد من القدرات العقلية التي تعتمد عليها لكي تقيم مستوى الطلاب وأدائهم ومن أهم هذه العناصر ما يلي

القدرة على الإبداع : من أهم العناصر لقياس قدرة العقلية فهو يعني قدرة الطلاب على أن ينتجه ومجموعه من الافكار المختلفه التي تؤدي الى اثارة المجال العلمي والعملي وتحسن استخدام الاشياء للاستفادة منها كما ان الابداع يتيح للعقل المرونة في التفكير ويوجه القدرات في المجالات الصحيحة لكي تتم الاستفاده القصوى منها وإيجاد حلول للمعوقات والمشكلات التي تواجه حياة العديد من الأفراد

الاستدلال الرياضي والمكاني : فهو يوضح القدرة على توظيف المصطلحات واستخدامها الرياضي وذلك في نطاق كبير كما أنه يؤدي إلى استخدام الاستراتيجيات المحددة بدقة كبيرة لكي يوظف المهارات الرياضية والوصول الى التفكير المنطقي بالحلول والنتائج.

الاستدلال اللغوي : حيث أنه يعمل على فهم المقروء وتوظيف اللغة في معالجة الحقائق والمعلومات وتوظيف القواعد اللغوية لدى تعالج المحتويات المقروءة واستنباط المعاني واستخلاصها.

الميكانيكي : نوع من اهم المكونات الأساسية لمقياس القدرات العقلية حيث يتم الاعتماد به على الحس والتجربة واستخدام الحقائق والبيانات المستخدمة.

حيث تم بناء هذا المقياس لمراعاة المواهب داخل المملكة العربية السعودية وتعزيز الطلبه الموجودين داخلها وابراز نقاط القوة داخل المملكة وذلك وفق خطة التنمية والتطوير المستمر وصولا لخطة التطور لعام 2030 .