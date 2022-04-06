نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام الفحص الدوري للسيارات في رمضان 2022 والشروط اللازمة للفحص الدوري بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة توجد عديد من الإجراءات الهامة التي على الفرد أن يقوم بها بالمملكة السعودية، حتى يتمكن من القيام بإجراء فحص السيارة الدوري، ويحصلوا على شهادة بذلك، فإن انتهت الصلاحية الخاصة برخصة السائق فإنه لن يتمكن من القيام بتجديدها دون أن تتواجد الشهادة التي تخص الفحص الدوري لها، أي أن هذه الشهادة أمر واجب تنفيذه وأساسي، وعبر هذا المقال سنقدم لكم دوام الفحص الدوري للسيارات في رمضان.
دوام الفحص الدوري للسيارات في رمضان
طبقاً لما نصت عليه إدارة المرور العامة فإن الدوام الذي يخص الفحص الدوري للسيارات برمضان سيكون وفقاً للجدول، ولا بد من الالتزام بكافة المواعيد المتواجد به، وإليكم الدوام الخاص بفحص السيارات الدوري كما هو بالجدول كالاتي
الفحص الدوري للسيارات
إن الفحص الدوري الخاص بالسيارات يلزم اجراؤها من قبل السائقين، حيث أنه لابد القيام به، ولاسيما عند استخراج رخصة أو حتى تجديدها وكذلك بحالات بيع السيارة والقيام بشرائها، أو التعرض لأي حادث مروري، وعند الرغبة في أن يحصلوا على لوحة سيارة سعودية من دولة أخرى، وبهذا فإن عملية الفحص أمر هام، ومن الإجراءات اللازمة المنصوص عليها رسمياً من قبل إدارة المرور بالمملكة السعودية ليتم الكشف عن المشكلة الخاصة بها، وتحديد أماكن الأعطال إن وجدت.
الشروط اللازمة لإجراء فحص السيارة الدوري
توجد بعض الشروط المنصوص عليها من قبل إدارة المرور بالمملكة السعودية، ولابد من الالتزام بها حتى يتم إجراء الفحص الدوري للسيارة، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- إن الفحص الدوري يتم إجراؤه للسيارات من الشخص المالك للسيارة أي أن مالكها هو من يقوم باحضارها.
- أن يكون الشخص لديه تفويض رسمي من قبل منصة أبشر.
- السيارة لابد أن تكون نظيفة ومغسولة ولاسيما بالجهة السفلية.
- عليه أن يحرص ويتأكد من أن السيارة ليس بها أي أعطال أو حتى مشكلات، وهذا حتى يتمكن من الحصول على الشهادة الخاصة بالفحص الدوري.
- لابد من التسديد لكافة الرسوم المطلوبة وفقاً لنوع المركبة.
- التأكد من عدم تواجد أي مشكلة أو حتى عطل لابد من تصليحها ثم تقوم بالرجوع للمحطة الخاصة بالفحص الدوري مرة أخرى.
- تقديم جميع الأوراق المطلوبة من قبل مركز البحث
- إن لم يتوفر أي شرط من هذه الشروط بالشخص المتقدم لفحص السيارة، فلا يمكن القيام بإجرائه إلا بعد استكمال جميع الشروط.
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