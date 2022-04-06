معايير الحصول المساعدة المقطوعة الجديدة 1443 في السعودية، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بوضع عدد من الشروط للمساعدات المقطوعة الجديدة وذلك بعد التعديلات الجديدة التي حدثت، هذه الشروط كثيرة ومن ضمن تلك الشروط مقدار المساعدة المقدمة، والتي يتم تغييرها حسب عدد أفراد كل أسرة، بمعنى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد مقدار المساعدة المقطوعة، والذي يجعل أقل قيمة يمكن أن يحصل عليها المستفيد هي 10400 ريال سعودي والتي يتم صرفها للأسرة التي تتكون من فرد واحد فقط، وذلك حيث تعتبر المساعدة المقطوعة أحد الخدمات الهامة التي تعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين وحمايتهم من غلاء الأسعار، هذا حيث أن نظام المساعدة المقطوعة هو عبارة عن إعانات مالية يتم صرفها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأمر من الحكومة الملكية للذين تنطبق عليهم كافة الشروط وذلك بعد مراجعة الطلب المقدم مباشرةً وهذا حيث أن الوزارة لم تقم بتحديد موعد ثابت لتقديم المساعدة، ولكن تصرف مرة واحدة خلال العام وذلك بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات.

معايير الحصول المساعدة المقطوعة الجديدة:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بوضع عدد 7 شروط يجب على الفرد الذي يريد الاستفادة والحصول على المساعدة توافر تلك الشروط فيه، وفي حال فقد المتقدم شرط واحد منهم لا يتم صرف المساعدة له، وتلك الشروط هي: