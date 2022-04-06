20,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون رسوم إدارية

20,000 ريال سعودي هو المبلغ التمويلي الذي يمكن الحصول عليه من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية حيث وفرت للمواطن السعودي هذا المبلغ بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون دفع أي رسوم إدارية إضافية تحت ضوابط وشروط معلنة بالشركة كما وفرت 10,000 ريال سعودي للمقيم في السعودية الآن بدون موافقة الكفيل الغارم وإذا رغب المقيم في مبلغ أكثر من ذلك فلابد من توفير موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة لدى شركة اليسر للتمويل كذلك يتم التقديم على التمويل الأصغر عن طريق الأونلاين للحصول على تمويل بموافقة فورية بأقساط ميسرة شهرية لمدة ثلاثة سنوات بدون كفيل وبلا رسوم للسعودي والمقيم في السعودية لدى شركة اليسر للتمويل وتحت موافقة من الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

كافة الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على قرض شركة اليسر للتمويل

يحتاج التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة الفورية على التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية وبدون دفع أي رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح التمويل لجميع العملاء السعوديين والمقيمين وسوف نشرح لكم بالتفصيل كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

يشترط التمويل توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة سواء يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك التمويل الشخصي الأصغر بالشركة يحتاج توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى شركة اليسر بالسعودية الآن.

إيضًا التمويل الأصغر يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام لدى شركة اليسر للتمويل.

كما يمنح التمويل الشخصي الأصغر للعسكري حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل