نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب وكيل رقيب بالأمن العام والراتب الأساسي للموظفين الجدد بالأمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب وكيل رقيب بالأمن العام هو أمر يرغب بمعرفته جميع الراغبين في الانضمام إلي العمل بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومن المعروف أن مديرية الأمن العام بالمملكة تعمل علي الحفاظ علي الأمن والأمان والنظام في مختلف مدن ومناطق المملكة، والعمل علي تأمين التغطية الأمنية، بجانب التغطية الأمنية للسفارات التابعة للمملكة في الخارج، كما يقوم الأمن بالحفاظ علي مقدسات الوطن وحماية المعتمرين والحجاج أثناء تأدية شعائر الحج والعمرة، وحماية ممتلكات وأرواح المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل أراضي المملكة.

راتب وكيل رقيب بالأمن العام

من خلال المقال يمكنك التعرف سلم رواتب الضباط الصحيين، ومن المعروف أن سلم الرواتب يختلف حسب الرتب العسكرية التي يعمل بها العسكري، ومن المعروف أن رتبة وكيل رقيب هي من الرتب التي تتبع إلي الأفراد العسكريين العاملين في الوظائف العسكرية والذين يشغلون الرتب العسكرية المساندة تحت رتبة” ضابط”، وقد قام نظام الخدمة العسكري بتحديد رواتب العسكريين الأساسية والعلاوات السنوية وغيرها، أما عن وظيفة وكيل الرقيب فتنقسم الي 15 درجة من درجات السلم الوظيفي ولكل درجة راتب أساسي معين، أما عن قيمة تلك الرواتب الأساسية فهي كالتالي:

راتب الدرجة الأولي يصل إلي 4455 ريال سعودي.

الدرجة الثانية يصل الراتب إلي 4665 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثالثة يصل إلي 4875 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة يصل الراتب إلي5080 ريال سعودي.

راتب الدرجة الخامسة يصل الي 5295 ريال سعودي.

الدرجة السادسة يصل الراتب إلي 5505 ريال سعودي.

راتب الدرجة السابعة يصل الراتب إلي5715 ريال سعودي.

الدرجة الثامنة يصل الراتب إلي 5925 ريال سعودي.

راتب الدرجة التاسعة يصل إلي 6135 ريال سعودي.

الدرجة العاشرة يصل الراتب إلي 6345 ريال سعودي.

راتب الدرجة الحادية عشر يصل إلي 6555 ريال سعودي.

الدرجة الثانية عشر يصل الراتب إلي 6765 ريال سعودي.

راتب الدرجة الثالثة عشر يصل إلي 6975 ريال سعودي.

الدرجة الرابعة عشر يصل الراتب إلي 7185 ريال سعودي.

راتب الدرجة الخامسة عشر يصل إلي7395 ريال سعودي.

الراتب الأساسي للموظفين الجدد

من خلال المقال يمكننا التعرف علي راتب جندي الدفاع المدني، من المعروف أن جميع العاملين في مختلف القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أو الدفاع السعودي يحصلون علي علاوة سنوية تضاف إلي قيمة الراتب الأساسي كلاً حسب رتبته، و بعد أن تم عرض راتب وكيل رقيب بالأمن العام، فيمكننا معرفة قيمة هذه العلاوة باختلاف الرتبة التي يشغلها الفرد، وجاءت قيمة علاوة وكيل الرقيب بحسب ما وردت في سلم الرواتب لللعسكريين التابعين لنظام الخدمة العسكرية وهي كالتالي:

راتب الجندي الدرجة الأولي يصل الراتب إلي مبلغ قدره : 3320 ريال سعودي.

الجندي الأول راتبة عند التوظيف في الدرجة الأولي يصل الراتب إلي مبلغ قدره : 3395 ريال سعودي.

راتب العريف الدرجة الأولي يصل الراتب إلي مبلغ قدره : 3765 ريال سعودي.

وكيل الرقيب الدرجة الأولي يصل الراتب إلي مبلغ قدره : 4455 ريال سعودي.

الرقيب الدرجة الأولي يصل الراتب إلي مبلغ قدره : 5260 ريال سعودي.

راتب رقيب أول في الدرجة الأولي يصل الراتب إلي مبلغ قدره : 6180 ريال سعودي.

المكافأة السنوية للرتب الجديدة في الأمن العام

رتبة جندي يحصل علي علاوة سنوية تصل إلي : 125 ريال سعودي.

لرتبة الجندي الأول يتم الحصول علي علاوة سنوية تصل ألي : 140 ريال سعودي.

رتبة عريف يحصل علي علاوة سنوية تصل إلي : 155 ريال سعودي.

لرتبة وكيل الرقيب يتم الحصول علي علاوة سنوية قدرها: 180 ريال سعودي.

رتبة الرقيب يحصل علي علاوة: 210 ريال سعودي.

نظام تقاعد وكيل رقيب في المملكة

وفقاً لقانون العسكري في لمملكة العربية السعودية فان تقاعد وكيل الرقيب يستند إلي معيار معين، و من خلال المقال يمكننا عرض توضيحي للسن القانوني لتقاعد الأفراد والرتب المختلفة وهي كالتالي:

تقاعد جندي وجندي أول حين يصل الي 44 عام.

يتقاعد العريف حينما يبلغ 46 عام.

تقاعد وكيل رقيب حين يصل 48 عام.

يتقاعد الرقيب والرقيب الأول عند عام 50 عام.

تقاعد رئيس رقباء عند عام 52 عام.

وبهذا قد وصلنا الي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم راتب وكيل رقيب بالأمن العام والذي يختلف حسب الرتب العسكرية التي يعمل بها العسكري، كما تعرفنا علي الراتب الأساسي للموظفين الجدد وعلي علاوة سنوية تضاف إلي قيمة الراتب الأساسي كلاً حسب رتبته، نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.