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عمر شويل - جدة إعادة جدولة القروض الراجحي 1443 تعرف على الشروط والخطوات المطلوبة للجدولة. حيث تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من البنوك الهامة والتي تقدم خدماتها متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويعتبر من أهم هذه البنوك وأكبرها ليس فقط داخل حدود المملكة بل وخارجها أيضاً مصرف الراجحي. حيص يضم مصرق الراجحي العديد من الفروع داخل المملكة وكذلك خارج حدود المملكة. كما يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المميزة والجديدة لعملائه لكسب ثقتهم وكذلك جذب المزيد من العملاء. حيث يقدم الراجحي صور مختلفة من التمويل الشخصي والقروض بأنواعها والتي تختلف قيمتها وفترة سدادها وكذلك عدد أقساطها تبعاً لظروف العميل الخاصة. ومن أهم الخدمات التي يقدمها الراجحي لعملاءه إمكانية إعادة جدولة القروض. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة إعادة الجدولة وكذلك الشروط المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الراجحي بدون فوائد وشروط الحصول على القرض من الراجحي ومزايا.

إعادة جدولة القروض الراجحي 1443

يحتاج الكثير من المواطنين إلى القيام بطلب قرض من البنوك أي أخذ مبلغ من المال من قبل بنك ما مع مجموعة من الشروط والإتفاقيات. من الممكن أخذ هذه القروض لإتمام الزواج أو لإنشاء مشروع صغير أو متوسط وكذلك للتمكن من توفير الاحتياجات الشخصية وغيرها العديد من الأسباب. كما أنه من الممكن بعد حصول العميل على القرض يحصل له حالة من التعثر تجعله غير قادر على سداد القرض. فيضطر هنا العميل إلى اللجوء للتواصل مع إدارة المصرف للقيام بجدولة القرض. كما أن جدولة القروض هي إتفاق جديد بين البنك والعمل المديون تنص على شروط جديدة وكذلك بنود جديدة العقد. وتأتي هذه العملية بالنفع أيضاً على البنك الدائن حيث يقوم البنك حينها برفع قيمة الفوائد المتفق عليها للقرض. وذلك حتى يتمكن العميل من إعادة الجدولة وكذلك تغيير الميعاد المحدد لسداد القرض.

الشروط المطلوبة لإعادة جدولة القرض

حتى تمكن العميل من إعادة الجدولة هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها للموافقة على طلبه. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي :

يجب تقديم العميل ضمانات جديدة وتكون كافية لكي يوافق البنك على القرض الطلب

كما يجب أن يكون للعميل دخل ثابت أو أن يوفر كفيل يكون لديه دخل ثابت

ينبغي على العميل إنهاء جميع الإجراءات اللازمة وكذلك الإرشادات قبل التوقيع على العقد

تقديم جميع الأوراق المطلوبة وبوجه خاص تلك التي تختص بالدائرة المالية

وكذلك كتابة الأسباب التي تمنع العميل من سداد القرض في الوقت المحدد له.

كما يجب التركيز على أن النسبة المئوية التي تم تحديدها لايجب تغييرها وتظل ثابتة بشكل دائم. كما يمكنك التعرف أيضاً على الرقم المجاني لبنك الراجحي وخدمات الراجحي للجوال وطريقة التسجيل في الخدمة.

وفي حالة إثبات أن العميل يريد جدولة القروض من أجل احتياجه لأشياء عديدة ومستهلكة. تقوم الإدارة بتقدير هذا الوضع وتحديد الوضع كامل.

الخطوات المطلوبة لإعادة الجدولة

لكي يتمكن العميل المتعثر في السداد من الموافق على الطلب الخاص بإعادة الجدولة عليه القيام ببعض الخطوات. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة كما يلي :

أولاً يجب تقديم العميل الطلب الخاص بإعادة الجدولة قبل موعد السداد ب36 شهراً ثم يجب على العميل التواصل مع الشؤون القانونية لمصرف الراجحي وعرض الطلب الخاص به عليهم ومن خلال التواصل مع إدارة البنك يتمكن العميل من معرفة الخطوات التي عليه فعلها لكي يتمكن من تقديم طلبه تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وكذلك إرفاق جميع الأسباب التي أدت إلى تعثر العميل عن السداد ثم تتم مقابلة بين العميل وإدارة المصرف للوصول إلى عقد جديد بشروط جديدة وكذلك بنود جديدة. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات طلب إعفاء الراجحي والشروط المطلوبة للحصول على الخدمة ومعرفة من المستثناة.

إعادة جدولة القروض الراجحي ورقم بنك الراجحي المجاني

حرصاً من بنك الراجحي على تطوير الخدمات التي يقوم بتقديمها للعملاء وكذلك حرصاً منه على توفير لهم الوقت والجهد. فيقدم البنك للعملاء رقم مجاني يتمكنوا من خلاله من التواصل مع المصرف. +966920003344 هو رقم الراجحي المجاني الساخن الجديد.