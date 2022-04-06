تعرف على المواعيد المحددة للتسجيل في نظام نور لطلاب الروضة والصف الأول

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تم تحديد المواعيد الخاصة بالتسجيل في نظام نور بالنسبة لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي القادم 1444ه، وقد أوضحت وزارة التعليم عام كل نوع مدرسة على حد وأعمار الطلاب المسموح لهم بالتسجيل في كل فئة وكذلك الفترة المسموح فيها بالتسجيل، وهو ما سوف نفصله في السطور التالية. التسجيل في نظام نور وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية فإن التسجيل في نظام نور لطلاب الروضة والصف الأول الابتدائي يتم عن طريق مجموعة من الضوابط، فلكل فئة مدرسة سن معين مسموح بقبول الطلاب في هذا السن فقط وفترة زمنية محددة لا يمكن التسجيل قبلها أو بعدها.

فمثلًا التسجيل في المدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم يكون لمن تتراوح أعمارهم بين أقل من ست سنوات ب 90 يومًا و من هم فوق 11 عامًا بثلاثة شهور باعتبار هذا الحد الأقصى للقبول.

وتبدأ فترة تسجيل تلك الفئة يوم السادس عشر من رمضان من عام 1443ه وتنتهي يوم الثالث والعشرين من نفس الشهر.

الفئة الثانية هي فئة المدارس الأهلية والمدارس العالمية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية.

يبدأ التسجيل في هذه الفئة من يوم السادس عشر من رمضان 1443ه وحتى إتمام العدد المطلوب أو حتى يوم 17 من ربيع الأول من عام 1444ه.

وبالنسبة للفئة العمرية المقبولة في هذه المدارس نفس الفئة السابق ذكرها في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. التسجيل في الصف الأول الابتدائي والروضات تستطيع نفس الفئة العمرية السابق ذكرها التسجيل في المدارس الحكومية للصف الأول الابتدائي خلال الفترة من السابع من شوال من عام 1443ه وحتى اكتمال العدد أو يوم السابع عشر من ربيع الأول 1444ه.

لكل من تم ثلاثة سنوات وحتى من لم يبلغ الست سنوات يمكنهم التسجيل في رياض الأطفال بداية من الثامن والعشرين من شوال 1443ه ويستمر التسجيل على مدار العام.

أما من تقل أعمارهم عن الستة أعوام بما يعادل 180 يوم من خريجي الروضات سواء الحكومية أو الأهلية في كافة المدارس فيمكنهم التسجيل في نظام نور بداية من 27 ذو القعدة وحتى إتمام العدد أو حتى يوم انتهاء موعد التسجيل وهو السابع عشر من ربيع الأول.

أما خريجي الروضات الخاصة بالمدارس العالمية أو الأهلية التي تطبق البرامج الدولية أوالقادمين من خارج المملكة السعودية يفتح باب التسجيل لهم يوم 23 محرم وحتى اكتمال العدد أو انتهاء التسجيل يوم 17 ربيع الأول. عمر شويل - جدة تعرف على المواعيد المحددة للتسجيل في نظام نور لطلاب الروضة والصف الأول - ثقفني

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