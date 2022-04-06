شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

ازداد البحث عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فقد تم وضع شروط وضوابط حاكمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وذلك لكي يصل الدعم لمستحقيه ويكون هناك توزيع عادل لأموال الدعم، وقد تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد ليواكب أفضل الأنظمة الموجودة في العالم، وحتى يتلافى سلبيات نظام الضمان الاجتماعي القديم، حيث أن الحكومة السعودية تعمل بشكل مستمر وبتوجيهات كريمة من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين وتقديم الدعم اللازم لهم لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي عليهم.

لذلك قامت الحكومة السعودية بتقديم الكثير من برامج الدعم والحماية الاجتماعية ومن أهمها الضمان الاجتماعي، ومن أهم مميزات الضمان الاجتماعي الجديد هو تشجيع الشباب القادر على العمل على البحث عن فرصة عمل مناسبة، وذلك من خلال تقديمه في منصات العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، وعن طريق التسجيل في الدورات التدريبية والتأهيلية التابعة للوزارة، حتى يتم تأهيل الشباب لسوق العمل ويكون منافس بقوة، لذلك نقدم لكم هذا المقال لنوضح لكم ما هي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، ورابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يشترط في المتقدم للحصول على دعم الضمان أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء.

أن يكون مستوفي وملتزم بشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصةً فيما يتعلق بالتعليم والصحة.

ألا يزيد دخل الفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد.

في حال كان للعائل أكثر من أسرة تعد كل أسرة مستقلة بذاتها وتستحق دعم الضمان إذا توفرت فيها شروط الاستحقاق.

ألا يكون المستفيد مالكاً لأصول ذات قيمة مادية عالية.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يكون التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلكترونياً. من خلال التسجيل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. عن طريق الدخول على بوابة منصة الضمان وتسجيل جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة. واتباع تعليمات التسجيل بالتفصيل والنقر على أيقونة “تسجيل”. وسوف تقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلب وعند ثبوت أحقية المتقدم لمعاش الضمان يتم إدراج اسمه ضمن المستحقين.