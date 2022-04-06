تواصل للمحتاجين مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية مساعدات مالية وعلاجيه وتسديد قروض وديون

تواصل للمحتاجين مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية مؤسسة الأمير عبدالعزيز الخيرية واحدة من المؤسسات في السعودية التي تتميز بأنها تقدم شتى أنواع الدعم للمواطنين في المملكة، وهذا حيث أنها تهتم بالعمل على تقديم الدعم المالي إلى جميع الأسر الفقيرة والمحتاجة من أجل العمل على توفير الاحتياجات الأساسية لهم والعمل على سداد الديون الخاصة بهم ومن ثم العمل على توفير الشقق السكنية المختلفة وتقديم الدعم الطبي لهم، وهذا بالإضافة إلى توفير العلاج لجميع المصابين بالأمراض المزمنة من الأموال الخاصة بالأمير والتي تقدر بالملايين لتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين.

خطوات طلب المساعدات من مؤسسة الأمير عبدالعزيز

من أجل الحصول على المساعدات السكنية والمادية من مؤسسة عبدالعزيز الخيرية يتم تقديم الطلب إلى المؤسسة من أجل الحصول على الدعم المادي لتقديم الدعم للمباني التي اقتربت على السقوط نتيجة التعرض للسيول والعمل على تعويض جميع المواطنين بمنازل جديد ومبالغ مالية بالإضافة إلى مساعدتهم في تسديد الديون الخاصة بالغارمين، ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم بداية الطلب بتحية الإسلام.

يتم كتابة أسم المرسل إليه والمخاطب ( إلى سمو الأمور فهد)

تحية طيبة وبعد.

أقدم لكم طلب المساعدة وأتمنى أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي لأني لا أستطيع تحمل النفقات الخاصة بأسرتي.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام، ويتم كتابة البيانات الخاصة بالمرسل ومحل السكن ورقم الهاتف المحمول.

خطوات طلب المساعدة الكترونيًا

يمكن للشخص المتقدم للمساعدة اتباع الخطوات الآتية:

يمكنك إرسال الطلب على الصفحة الرسمية للمؤسسة للأمير عبد العزيز عن طريق الدخول عبر الانترنت.

التواصل مع المؤسسة بالاتصال عن طريق الهاتف الخاص للمؤسسة وهو .(485232658966)

التواصل عبر رسائل الواتساب من خلال رقم (8004000000)

إرسال رسائل نصية من خلال البريد الإلكتروني.

شروط استحقاق خدمات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

أن يكون الشخص المتقدم على التمتع بالخدمات المقدمة من المؤسسة سعودي الجنسية.

ذكر السبب الذي تم تقديم طلب الحصول على المساعده من أجله.

إرفاق كل الأوراق الرسمية والمستندات التي تفيد صحة أسبابك وبياناتك لقياس مدى استحقاقك للمساعدة.

كتابة كل البيانات المطلوبة منك واسمك رباعي مع شكر سمو الأمير في نهاية البرقية.

ما هي خطوات التواصل مع المؤسسة

من أجل التواصل مع المؤسسة والحصول على الدعم المادي من هذه المؤسسة الخاصة بتقديم المساعدات المختلفة للمواطنين، يجب أن يتم الذهاب إلى مقر المؤسسة الموجود في شاري نهدت المريفح جدة المملكة العربية السعودية 6600.

يتم التواصل مع المؤسسة من خلال رقم الواتس اب الخاصة بها والمتوفر برقم 8004000000، كما أن المؤسسة تتوفر برقم جوال مختص بالاتصال وهو 485232658966

وفي حالة الرغبة في الاتصال خارج المملكة العربية السعودية من أي شخص يرغب في تقديم مساعدة أو الحصول على مساعدة من خلال الرقم الخاص ب920030003.

الأرقام متوفرة من أجل الحصول على المساعدات من قبل الأشخاص المحتاجين في المملكة وفي أي دولة أخرى.

الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

تعمل المؤسسة منذ إنشائها على توفير الكثير من الخدمات التي تصب لصالح المواطن السعودي، وتتلخص تلك الخدمات فيما يلي: