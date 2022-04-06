نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقداً 50000 ريال بلا كفيل وبلا تحويل للراتب لكافة العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة 50000 ريال نقداً متوفر لكل العملاء بكل القطاعات بالمملكة العربية السعودية حيث متاح قرض شخصي بقيمة مالية مناسبة لحتياجات العملاء المختلفة ويتميز هذا التمويل أيضاً بأنه متاح بأقل عدد من الشروط بالمملكة العربية السعودية ولا يحتاج هذا التمويل أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري وكذلك لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل تلك التمويل.

نقداً 50000 ريال بلا كفيل عبر شركة إمكان للتمويل

توفر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية باقة متنوعة من المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد كما أنه متاح بمزايا تلبى جميع متطلبات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي عبر شركة إمكان بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

كما يتميز التمويل الشخصي من إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

يتميز أيضاً تمويل شركة إمكان للتمويل بأنه لا يشترط جهة العمل.

متاح أيضاً تمويل شركة إمكان بأقل راتب شهري.

يستطيع العميل أيضاً من الحصول على قرض بقيمة تبدأ من 2000 ريال وربما تصل إلى 50000 ريال.

شروط التمويل الشخصي عبر شركة إمكان للتمويل

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون سن المواطن السعودي المتقدم لا يقل عن 25 عام ولا يتعدى 60 عام.

كما يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يحق لغير السعودي طلب التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة إمكان.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى.

خطوات طلب التمويل الشخصي عبر شركة إمكان

خطوات بسيطة اونلاين ويستطيع العميل من الحصول على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة إمكان للتمويل حيث يستطيع المواطن السعودي طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان وإتباع الخطوات التالية

يتم تحميل تطبيق شركة إمكان.

ثم يتم تسجيل الدخول وطلب التمويل من خلال التطبيق.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

يحصل العميل على الموافقة الفورية على طلب التمويل.

حساب قيمة التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية خدمة من خلال الإنترنت وهى حساب قيمة التمويل حيث يستطيع المتقدم من الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة إمكان وحساب قيمة التمويل وكذلك فترة سداد التمويل كل ذلك من خلال الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.