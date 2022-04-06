تعرف علي ماهي مكرمة الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لعام 1443

ينتظر كثير من المواطنين السعوديين عن الموعد الرسمي لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي، فهي عبارة عن معونة يحصل عليها الذين يحصلون معاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن هذه المكرمة قيمتها تختلف تبعاً لظروف الأشخاص وحالتهم المادية، فهي تم تخصيصها لفئات محدودين الدخل لمساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد، ونجد أن هذا المبلغ يتم تخصيص صرفه فقط في شهر رمضان المبارك وله موعد صرف محدد.

مكرمة الضمان الاجتماعي

تعد مكرمة الضمان الاجتماعي مبلغ مادي يقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية كمعونة رمضانية حتى يواجهوا المصروفات الزائدة التي يحتاجها شهر رمضان المبارك، وبالنسبة لموعد صرف هذه المعونة نجد أنه لم يتم تحديد موعد بعينه حتى الآن لصرفها، ولكن يتوقع أن يتم صرفها في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على أن يكون الصرف مخصص للأشخاص المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

مبلغ مادي يقدم للمواطنين في المملكة العربية السعودية كمعونة رمضانية حتى يواجهوا المصروفات الزائدة التي يحتاجها شهر رمضان المبارك، وبالنسبة لموعد صرف هذه المعونة نجد أنه لم يتم تحديد موعد بعينه حتى الآن لصرفها، ولكن يتوقع أن يتم صرفها في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على أن يكون الصرف مخصص للأشخاص المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي. إذا كانت الأسرة تتكون من عدد ٣ أفراد يتم صرف لهم مبلغ معونة يقدر بألف وخمسمائة ريال سعودي.

ويتم صرف مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي لكل فرد سعودي.

الضمان الاجتماعي ١٤٤٣ أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالاستفسار عن الأسماء الخاصة بالحصول على مبلغ المساعدة المقطوعة عن طريق قيامهم بعدة خطوات محددة، وهذه الخطوات كما يلي:

أول خطوة يقوم المواطن بتسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي.

بعد ذلك يقوم بكتابة البيانات التالية: اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم كتابة باقي البيانات التي يطلبها الموقع الإلكتروني من المواطن.

بعد ذلك سوف تظهر على الشاشة الرئيسية الأسماء التي لها حق الحصول على مكونة الضمان الاجتماعي.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار تصريحات خاصة بصرف المكرمة الملكية المختصة بشهر رمضان ، والمسئول الرسمي عن صرفها هو وزير الموارد البشرية ( المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ) والمشرف على توصيلها لكل الفئات التي تستحقها في أسرع وقت، وهذا لمساعدتهم في مواجهة كافة الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتؤثر بشكل رئيسي على المواطنين ومعيشتهم.