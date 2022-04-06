نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تصريح افطار صائم بالحرم وأهم شروط التصريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بالإعلان عن التفاصيل الكاملة لاستخراج وتجديد تصريح إفطار الصائم داخل المسجد النبوي والمسجد الحرام كما انها قد اوضحت جميع شروط إصدار تصاريح إفطار الصائمين لشهر رمضان الكريم لهذا العام، وقد قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بإصدار رابط نستطيع من خلابة الحصول على تصريح إفطار الصائمين في الحرم.

تصريح افطار صائم

من ضمن الاستعدادات لموسم شهر رمضان الكريم ولضمان خدمة ضيوف الرحمن وأيضاً زوار المسجد الحرام قد تم الإعلان عن بعض التوجيهات والإرشادات التي تخص مقدمي خدمة الإفطار في المسجد الحرام للحصول على تصريح إفطار الصائمين فيه، وهذا التصريح يحتاج إلى تطبيق الكثير من الشروط وأيضاً التسجيل قبل شهر رمضان بفترة حتى يحصل الشخص على التصريح ويستطيع المشاركة في إفطار الصائمين في الحرم والمسجد النبوي.

وقد قامت لجنة السقاية والرفادة في السعودية بتحديد المنتجات التي سوف يسمح لها بالتصريح لإفطار الصائمين وهذه السلع هب السلال الغذائية التي يتم توزيعها على الأسر المحتاجة في الأحياء السكنية داخل مكة المكرمة، وأيضاً الوجبات الساخنة في هذه الأحياء والمنافذ، ويوجد مجموعة من الوجبات الجافة يسمح بتوزيعها داخل الحرم المكي والساحات الخارجية له.

وللحصول على تصريح إفطار الصائمين من لجنة السقاية والرفادة في السعودية يجب الدخول والتسجيل على الرابط

شروط الحصول على تصريح إفطار صائم رمضان

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون موجودة للتقديم على تصريح إفطار الصائمين في الجمعية الخيرية داخل المملكة العربية السعودية وهذه الشروط سهلة وبسيطة ويجب أن تتم جميعها للحصول على التصريح، وهي عبارة عن: