نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل بالاختبار التحصيلي ثالث ثانوي 2022 – 1443 في المقال التالي
رابط التسجيل بالاختبار التحصيلي من الأسئلة المطروحة على جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يتم إجراء الاختبار كجزء من عملية القبول في الجامعات السعودية المختلفة، تقييم الطلاب. القدرة على الدراسة في الجامعات، وسوف يناقش المقال التالي خطوات التسجيل التحصيلي.
رابط التسجيل بالاختبار التحصيلي الثالث الثانوي 2022 – 1443
يعد اختبار الإنجاز من أهم التقييمات التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية بالتعاون مع جميع الجامعات السعودية. يستخدم لتحديد قدرة الطالب على الدراسة في جامعة سعودية. تشرف هيئة تقويم التعليم والتدريب على الاختبار داخل المملكة، ويتم إجراؤه سَنَوِيًّا لجميع الطلاب في عدة مراكز قياس.
موعد تسجيلي في المدرسة ثالث ثانوي في عام 2022
التسجيل في اختبار التحصيل لطلاب الثانوية العامة في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية من الخطوات الحاسمة التي يجب على الطلاب اتخاذها قبل الالتحاق بالجامعات السعودية في مختلف التخصصات، حيث يتم إجراء الاختبار إِلِكْتِرُونِيًّا من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويقيم الاختبار ما درسه الطلاب والطالبات في مواد مختلفة طوال المرحلة الثانوية.
كيفية الالتحاق بالمرحلة الثانوية الثالثة عام 2022
أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية الإجراءات التالية للتسجيل في اختبار الإنجاز:
- من هنا الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.
- ثم يحدد اختبار تحديد الصفة الجدول الزمني للاختبار.
- انقر فوق زر التسجيل الآن.
- قم بزيارة موقع القياس لتسجيل الدخول كطالب وإكمال عملية التسجيل.
- في الحقل المخصص لذلك، أدخل رقم السجل المدني وكلمة المرور وانقر فوق تسجيل الدخول.
- اختر من بين الاختبارات التي يمكن الوصول إليها للتسجيل على الموقع.
- اختيار امتحان الكفاءة.
- اختر الاختبار الورقي المحوسب.
- سجل بالضغط عليه.
- خذ الوقت الكافي لقراءة الشروط والأحكام.
- تقر وتقبل الشروط والأحكام.
- حدد زر “التالي”.
- الإذن بمشاركة الصفحة لإيجاد مراكز التقييم، والتعليم، والاختبار التابعة لهيئة التدريب.
- حدد مركز الاختبار حيث ترغب في إجراء الاختبار.
- اختر تاريخ الاختبار.
- قم بالوصول في الوقت المناسب إلى المركز.
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