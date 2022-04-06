قرارات توطين المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية أبرز المهن المستهدفة والمستثناة من القرارات

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإصدار قرار بقيادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتوطين نسبة من المدن الترفيهية المستقلة بذاتها وأيضاً الموسمية ومعهم مراكز الترفيه العائلي بنسبة لا تزيد عن 70%، كما أنه أصدر قرار آخر بتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100٪ وتطبيق القرارات من يوم 23/09/2022.

قرارات توطين المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية

تأتي القرارات التي قام المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإصدارها ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل كثيرة ومحفزة ومنتجة لجميع المواطنين والمواطنات أيضاً في مختلف المناطق داخل المملكة العربية السعودية، وتساعدهم في رفع مستوى المشاركة في سوق العمل كما انها تساعدهم في تعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية وذلك وفق لوكالة الانباء في السعودية واس، وقد قال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن الشركاء في الهيئة العامة الترفيه تتكامل الجهود معه لكي يستطيع اصدار قرار بتوطين عدد كبير من الأنشطة والمهن في هذا القطاع والذي يهدف هذا القرار الي توفير الكثير من الفرص الوظيفية لجميع المواطنين والمواطنات في السعودية، كما انها تقوم بتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

أبرز المهن المستهدفة والمستثنية من قرار توطين المدن الترفيهية السعودية

يوجد مجموعة من المهن يستهدفها القرار الذي قام المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بإصدارها، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرار كي يكون دليل اجرائي كي يطلع عليه أصحاب العمل وأيضاً أصحاب المنشآت ولمعرفة آلية احتساب التوطين أيضاً وجميع العقوبات المنصوص عليها في حق الأشخاص المخالفين، وأصحاب المهن المستهدفة هم:

مدير فرع.

مدير قسم.

مشرف قسم.

مساعد مدير فرع.

مشرف صناديق المحاسبة.

خدمة العملاء.

أخصائي مبيعات.

أخصائي تسويق.

وقد استثني قرار توطين المدن الترفيهية في المملكة العربية السعودية أيضاً مجموعة من المهن التي لن تستفيد منه ومن أبرز هذه المهن هي: