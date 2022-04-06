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عمر شويل - جدة صلاة التراويح في المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك 1443/2022، كما هو الحال مع بداية شهر رمضان المبارك، الذي يصادف ثاني أيام شهر أبريل 2022 م، يبدأ الجميع في البحث عن الوقت الخاص بإقامة صلاة التراويح بالمدينة المنورة، في بالإضافة إلى التعرف على قرارات الحكومة السعودية بخصوص الصلاة في شهر رمضان المبارك.
موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة 2022 – 1443
تتناول هذه الفقرة السؤال عن موعد إقامة صلاة التراويح في المدينة المنورة في رمضان، ويكون الرد على النحو التالي:
حيث تبدأ صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة، فور انتهاء صلاة العشاء، حتى تصل بالضبط 8:11 مساءً، كما ورد في إمساكية لشهر رمضان الذي يلي المدينة المنورة، المواطنون المقيمون فيها. يجب أن تلتزم المدينة المنورة بمواقيت الإمساكية لتحديد مواقيت الصلاة والسحور بشكل صحيح.
أوقات الصلاة في المدينة المنورة
ونحدد مواقيت الصلاة لليوم الأول من شهر رمضان المبارك في هذا السطر وهي كالتالي:
- في الساعة 4:54 مساءً، يتم الأذان لصلاة الفجر.
- يبدأ أول أيام رمضان الساعة 6:13 صباحاً.
- في الساعة 12:25 مساءً، يتم الأذان لصلاة الظهر.
- الساعة 15:53 تسمى صلاة العصر.
- بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدد وقت صلاة المغرب الساعة 18:41.
- في الساعة 20:11، يتم إجراء الأذان لصلاة العشاء.
شروط صلاة التراويح التي تضعها وزارة الشؤون الإسلامية
ناقشت وزارة الشؤون الإسلامية بعض التعليمات التي يجب مراعاتها أثناء الصلاة في المساجد، ومنها ما يلي:
- الحرص على أداء صلاة التراويح في موعدها ودون انقطاع.
- تحديد وقت صلاة التراويح التي تقل عن نصف ساعة.
- تجنب تصوير المصلين والأئمة أثناء الصلاة بشكل دائم.
- أهمية إعلان الأذان والتزام المواعيد.
- قم بتنظيف منطقة الإفطار قبل البدء في صلاة التراويح وبعد صلاة العشاء، اقرأ القرآن.
- عدم الإضرار بالمصلين، وعدم إحضار الصغار إلى المساجد.
- من الضروري الالتزام الصارم بجميع توجيهات الوزارة.
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