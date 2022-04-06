موعد آذان المغرب في مكة المكرمة في شهر رمضان 2022 – 1443

موعد آذان المغرب في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية؟ في حين أن العديد من المواطنين والمقيمين في مكة لديهم فضول حول مواعيد أذان المغرب للصلاة في المدينة خلال شهر رمضان المبارك، فسوف نتعرف عليك من خلال موقع محتوى مخصص لمواعيد أذان المغرب للصلاة في مكة المكرمة خلال الشهر الفضيل وكذلك توقيت شهر رمضان في المملكة عام 2022.

موعد آذان المغرب في مكة المكرمة في شهر رمضان 2022

موعد أذان المغرب في مكة لرمضان 2022 هو 6:36 مساءً، لكن هذا التوقيت يختلف يَوْمِيًّا خلال الشهر الكريم، ويمكن تحديد مواعيد الأذان في مكة خلال شهر رمضان المبارك بدقة “من هنا.”

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رمضان 2022 في مكة المكرمة 1443

فيما يلي جدول مواعيد شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة.