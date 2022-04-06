نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد آذان المغرب في مكة المكرمة في شهر رمضان 2022 – 1443 في المقال التالي
موعد آذان المغرب في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية؟ في حين أن العديد من المواطنين والمقيمين في مكة لديهم فضول حول مواعيد أذان المغرب للصلاة في المدينة خلال شهر رمضان المبارك، فسوف نتعرف عليك من خلال موقع محتوى مخصص لمواعيد أذان المغرب للصلاة في مكة المكرمة خلال الشهر الفضيل وكذلك توقيت شهر رمضان في المملكة عام 2022.
موعد آذان المغرب في مكة المكرمة في شهر رمضان 2022
موعد أذان المغرب في مكة لرمضان 2022 هو 6:36 مساءً، لكن هذا التوقيت يختلف يَوْمِيًّا خلال الشهر الكريم، ويمكن تحديد مواعيد الأذان في مكة خلال شهر رمضان المبارك بدقة “من هنا.”
اقراء ايضا:- موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة 2022 – 1443
رمضان 2022 في مكة المكرمة 1443
فيما يلي جدول مواعيد شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة.
اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء السبت 1 رمضان 02 ابريل 04:56 ص 06:13 ص 12:24 م 03:50 م 06:36 م 08:06 م الاحد 2 رمضان 03 ابريل 04:55 ص 06:12 ص 12:24 م 03:49 م 06:36 م 08:06 م الاثنين 3 رمضان 04 ابريل 04:54 ص 06:11 ص 12:24 م 03:49 م 06:36 م 08:06 م الثلاثاء 4 رمضان 05 ابريل 04:53 ص 06:10 ص 12:23 م 03:49 م 06:37 م 08:07 م الاربعاء 5 رمضان 06 ابريل 04:52 ص 06:09 ص 12:23 م 03:48 م 06:37 م 08:07 م الخميس 6 رمضان 07 ابريل 04:51 ص 06:09 ص 12:23 م 03:48 م 06:37 م 08:07 م الجمعة 7 رمضان 08 ابريل 04:50 ص 06:08 ص 12:23 م 03:48 م 06:38 م 08:08 م السبت 8 رمضان 09 ابريل 04:49 ص 06:07 ص 12:22 م 03:47 م 06:38 م 08:08 م الاحد 9 رمضان 10 ابريل 04:48 ص 06:06 ص 12:22 م 03:47 م 06:38 م 08:08 م الاثنين 10 رمضان 11 ابريل 04:47 ص 06:05 ص 12:22 م 03:47 م 06:39 م 08:09 م الثلاثاء 11 رمضان 12 ابريل 04:46 ص 06:04 ص 12:22 م 03:46 م 06:39 م 08:09 م الاربعاء 12 رمضان 13 ابريل 04:45 ص 06:03 ص 12:21 م 03:46 م 06:39 م 08:09 م الخميس 13 رمضان 14 ابريل 04:44 ص 06:03 ص 12:21 م 03:45 م 06:40 م 08:10 م الجمعة 14 رمضان 15 ابريل 04:43 ص 06:02 ص 12:21 م 03:45 م 06:40 م 08:10 م السبت 15 رمضان 16 ابريل 04:42 ص 06:01 ص 12:21 م 03:45 م 06:40 م 08:10 م الاحد 16 رمضان 17 ابريل 04:41 ص 06:00 ص 12:20 م 03:44 م 06:41 م 08:11 م الاثنين 17 رمضان 18 ابريل 04:40 ص 05:59 ص 12:20 م 03:44 م 06:41 م 08:11 م الثلاثاء 18 رمضان 19 ابريل 04:39 ص 05:59 ص 12:20 م 03:44 م 06:41 م 08:11 م الاربعاء 19 رمضان 20 ابريل 04:38 ص 05:58 ص 12:20 م 03:43 م 06:42 م 08:12 م الخميس 20 رمضان 21 ابريل 04:38 ص 05:57 ص 12:19 م 03:43 م 06:42 م 08:12 م الجمعة 21 رمضان 22 ابريل 04:37 ص 05:56 ص 12:19 م 03:42 م 06:43 م 08:13 م السبت 22 رمضان 23 ابريل 04:36 ص 05:55 ص 12:19 م 03:42 م 06:43 م 08:13 م الاحد 23 رمضان 24 ابريل 04:35 ص 05:55 ص 12:19 م 03:42 م 06:43 م 08:13 م الاثنين 24 رمضان 25 ابريل 04:34 ص 05:54 ص 12:19 م 03:41 م 06:44 م 08:14 م الثلاثاء 25 رمضان 26 ابريل 04:33 ص 05:53 ص 12:19 م 03:41 م 06:44 م 08:14 م الاربعاء 26 رمضان 27 ابريل 04:32 ص 05:53 ص 12:18 م 03:41 م 06:44 م 08:14 م الخميس 27 رمضان 28 ابريل 04:31 ص 05:52 ص 12:18 م 03:40 م 06:45 م 08:15 م الجمعة 28 رمضان 29 ابريل 04:30 ص 05:51 ص 12:18 م 03:40 م 06:45 م 08:15 م السبت 29 رمضان 30 ابريل 04:30 ص 05:51 ص 12:18 م 03:39 م 06:46 م 08:16 م الاحد 30 رمضان 01 مايو 04:29 ص 05:50 ص 12:18 م 03:39 م 06:46 م 08:16 م
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد آذان المغرب في مكة المكرمة في شهر رمضان 2022 – 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.