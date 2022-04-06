اعملي لقمة القاضي بسرعة بزجاجة البيبسي في 5 دقايق بس

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لقمة القاضي بالزجاجة، اليوم سنقدم لكي طريقة لقمة القاضي المحببة للجميع ولكن بواسطة زجاجة مياه فارغة والتي تضمن لكي الحصول على كرات منتظمة من لقمة القاضي بطريقة سريعة وسهلة. مكونات تحضير لقمة القاضي بالزجاجة: كوب ونصف من الدقيق متعدد الإستخدامات.

ملعقة كبيرة من لبن البودر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

كوب كبير من الماء. ولعمل شربات لقمة القاضي نحتاج إلى: 2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

فص من الحبهان.

عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير لقمة القاضي بالزجاجة: أولا نقوم بتحضير شربات لقمة القاضي نقوم بإحضار إناء ونضع به السكر والماء.

نقلبهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي ثم نرفعهم على النار وعند الغليان نضيف فص حبهان وعصير نصف ليمونة.

نرفعه من النار ونتركه ليبرد تماما، ثم نقوم بتجهيز عجينة لقمة القاضي.

في وعاء عميق نضع الدقيق المنخول جيدا ثم نضيف إليه النشا واللبن البودر.

ثم نضف الملح وسكر والفانيليا والخميرة بعد التأكد من فعليتها جيدا ونضيف الزيت عليهم.

نقوم بخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي ثم نعجن العجينة باليد مع إضافة الماء بالتدريج.

سوف نحصل على عجينة شبه سائلة ثم نقوم بتغطية عجينة لقمة القاضي.

نتركها في مكان دافئ من نصف ساعة إلى ساعة لكي تختمر عجينة لقمة القاضي.

ثم نقوم بإحضار زجاجة مياه صغيرة فارغة ونقوم بعمل ثقب في غطاء الزجاجة.

ثم نعمل على وضع عجينة لقمة القاضي في الزجاجة الفارغة ونقوم بغلق الغطاء المثقوب.

ثم نضع طاسة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت.

بعد ذلك نقوم بالضغط على الزجاجة وقص العجينة المنسابة منها بواسطة المقص.

أن هذه الطريقة تضمن لكي الحصول على كرات منتظمة وسريعة من لقمة القاضي.

عندما تأخذ العجينة لونا نرفعها من الزيت وونضعها في مصفى لتصفية أي كمية زيت زائدة.

ثم نعيد قليها مرة أخرى حتى تأخذ لونا ذهبيا ثم نضعها ساخنة في الشربات البارد تماما.

ثم نصفيها من الشربات وتقدم ويمكنك إضافة السكر البودر إلى لقمة القاضي بدلا من الشربات. طريقة عمل بلح الشام: بلح الشام نوع من أنواع الحلويات ذات القيمة الغذائية العالية ومفيد للأطفال وهو حلوى يحبها الكبار والصغار ويمكنك تقديمه من ضمن حلويات شهر رمضان المبارك لسهولة إعداده وتحضيره ولطعمه اللذيذ الشهي وأيضا يعتبر من أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة واليوم سوف أكشف لكي طريقة عمل وتحضير بلح الشام بكل سهولة وبساطة لتقدمي لأفراد أسرتك ولضيوفك ألذ بلح شام. عمر شويل - جدة اعملي لقمة القاضي بسرعة بزجاجة البيبسي في 5 دقايق بس - ثقفني

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