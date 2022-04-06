التسجيل في منصة إحسان كمستفيد بعد إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري ehsan.sa

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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، تم أطلاق المنصة الخيرية بهدف تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء من خلال جمع التبرعات عبر المنصة الإلكترونية، كما تهدف منصة إحسان إلى إيصال هذه التبرعات إلى جميع الفئات وخاصة الأكثر احتياجًا، وتعمل على تمكين ودعم العمل الخيري من خلال جمع البيانات من الجمعيات التي يسجل بها المحتاجون للدعم، ويمكن التسجيل عبر رقم الهاتف المحمول ورقم التعريف الشخصي للمتقدم، وبالتالي يمكن للجهة المانحة الاستفادة من هذا الدعم الذي توفره هذه المنصة للمواطنين.

كما تم صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله؛ علي تدشين و”إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري” وذلك في نسختها الثانية، للمساهمة وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين، واليكم خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

توفر المنصة الإلكترونية فرصة التسجيل لمن يرغب في ذلك كمستفيد أو متبرع، ويمكن لمتلقي التبرعات المقدمة من المنصة التسجيل ويجب على المستلم إنشاء حساب خاص به ليدون مشكلته والحصول علي تبرع لحل المشكلة، فمن الشروط التي تضعها المنصة هي ارفاق مستندات تتسم بالصدق والشفافية، وفي حال ثبوت حاجة مقدم الطلب إلى تبرعات يتم تقديم الملف للقطاعات التي توفرها منصة إحسان، ويمكنك إنشاء حساب كمستفيد عبر منصة إحسان من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلي المنصة الخيرية احسان.

ثم قم بالنقر على أيقونة التسجيل.

من تبويب أنشاء حساب قم بالضغط عليه.

أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال الخلوي.

يجب على المستفيد إدخال رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به.

يجب على المستفيد تسجيل الدخول إلى الحساب.

إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري

منصة احسان الخيرية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إطلاق حملة وطنية خيرية ثانية خلال شهر من خلال ملك السعودية، وذلك امتداداً لرعايته لكافة جوانب العمل الخيري خلال شهر رمضان، ويتولى الجهات المسؤلة بالعمل عن أطلاق الحملة الخيرية أهمية كبيرة لرعاية ملك البلاد وولي العهد في دعمهم للعمل الخيري، وجهودهم الكبيرة في دعم الأعمال الخيرية وذلك انطلاقاً من شغفهم واهتمامهم بتقديم الدعم للمستفيدين من خلال المنصة بأعلى مستوى من الكفاءة والشفافية والثقة البالغة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يصدر موافقته الكريمة على إطلاق #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري الثانية عبر #منصة_إحسان في شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/omySWCZrsY — منصة إحسان (@EhsanSA) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يصدر موافقته الكريمة على إطلاق #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري الثانية عبر #منصة_إحسان في شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/omySWCZrsY — منصة إحسان (@EhsanSA) April 5, 2022

منصة احسان الخيرية

يتمكن الفرد من التسجيل في منصة احسان كمستفيد للتمتع بالمزايا التي تقدمها المنصة للمستفيدين من الدعم، حيث تهدف المنصة إلي تمكين وتوسيع القطاعات غير الربحية والتنموية، كما تعمل علي ترسيخ قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني بين أفراد المجتمع، وتحرص علي تقديم التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة وتعظيم فوائدها، ومن المشار إليه إن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز قدم تبرع للمنصة يقدر بمبلغ 20 مليون ريال، هذا للأنشطة الخيرية وغير الهادفة للربح حيث تعمل المنصة كبوابة تساعد حوكمت التبرعات والرقابة والاستدامة.