متى تنزل المكرمه الملكيه للضمان ١٤٤٣ في رمضان؟ موعد إيداع المكرمة الملكية

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عمر شويل - جدة نتعرف على متى تنزل المكرمه الملكيه للضمان ١٤٤٣ بالمملكة العربية السعودية والمقدَّمة من قِبل جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف دفعة شهر أبريل للعام 2022 م تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك 1443 هـ، وذلك بغرض مساعدة محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات الأرامل والمطلقات على مصاعب الحياة المعيشية.

متى تنزل المكرمه الملكيه للضمان ١٤٤٣

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية موعد ايداع راتب المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي لكل الفئات المُستحقة صرف معاش الضمان فقط في الفترة من 10 رمضان إلى نهاية شهر رمضان المبارك 1443 هـ، حيث يتم صرف المكرمة لمستحقي الضمان حسب أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز وتحت شروط مُحدده يُمكنك معرفتها عبر الانتقال مباشرةً إلى شروط استحقاق المكرمة الملكية في رمضان 2022.

كيفية الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي

يستطيع المواطنين من فئات مستحقي الضمان التعرف على موعد ايداع مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك 1443 هـ، بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد أن يقوم المستفيد باتباع التعليمات الآتية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد بالضغط مباشرة على الرابط من هنا.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة السر، أو بالضغط على أيقونة “النفاذ الوطني الموحد”.

يتم كتابة رمز التحقق وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

ثم يتم الانتقال نافذة أخرى تتضمن معلومات عن الأهلية الخاصة بالشخص المستفيد.

ستظهر أهلية الشهر الجديد ومعلومات الدفعة المنتظرة في حال ايداعها.

وإذا تم ملاحظة أي مشكلات خاصة بالمبلغ أو لم يكن لدى الشخص المستفيد أهلية، فيمكن تقديم طلب شكوى.

قيمة صرف مكرمة الضمان الاجتماعي السعودي للمستفيدين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للمواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بإمكانية صرف راتبين معاش المكرمة الملكية بعد الاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي وتطبيق الشروط والأحكام للحصول على المبلغ المقرر.

فقد تم تحديد قيمة صرف مكرمة الضمان بناءًا على أوامر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك على النحو التالي: