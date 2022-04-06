نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موافقة خادم الحرمين | الحملة الوطنية للعمل الخيري التسجيل للاستفادة من التبرعات ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بالحملة الوطنية للعمل الخيري، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير بين المواطنين والمواطنات من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا بعد أن صدر القرار الملكي من سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بالموافقة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري النسخة الثانية، والتي يتم من خلاله جميع التبرعات من أهل الخير، ويستفيد المستحقين من تلك التبرعات، بالفعل، وهذا عبر منصة احسان، وسنتعرف معكم بكافة التفاصيل عن هذه الحملة، وكيفية التسجيل بمنصة إحسان الإكترونية للاستفادة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الحملة الوطنية للعمل الخيري

وسنتعرف معكم على الحملة والتي يبحث عنها الجميع في الآونة الأخيرة، وهذا بعد صدور القرار الملكي بالموافقة عليها لهذا العام، حيث سيبدأ تفعيلها بيوم الجمعة 7 رمضان 1443.

وتعتبر تلك الحملة أحد أكبر حملات التبرعات الخيرية الموثوقة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلالها جمع تبرعات أهل الخير من جميع أنحاء المملكة وهذا في مصدر موثوق وأمين، ويستفيد من تلك التبرعات الأشخاص الأشد حاجة بالفعل، حيث تشرف منصة احسان على ذلك، وهي ما يتم الإشراف عليها من قبل العديد من المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وتعرفنا معكم على موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1443، فتابعوا معنا.

كيف اتبرع في منصة احسان

وقد أعلنت منصة احسان عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الخبر، وسنتابع معكم الطرق الرسمية للتبرع في المنصة، والتي تم ذكرها بالفعل، وهي كالآتي:

للمشاركة بالتبرع لـ #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري؛ يمكنك الاتصال على مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000.

أو بإمكانك التبرع مباشرةً عبر المنصة: https://t.co/mLa4N67gWD pic.twitter.com/ylSTWcbLD3 — منصة إحسان (@EhsanSA) للمشاركة بالتبرع لـ #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري؛ يمكنك الاتصال على مركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000.

أو بإمكانك التبرع مباشرةً عبر المنصة: https://t.co/mLa4N67gWD pic.twitter.com/ylSTWcbLD3 — منصة إحسان (@EhsanSA) April 5, 2022

الاتصال على مركز اتصال المحسنين عبر الرقم: 8001247000.

أو التبرع إلكترونيا عن طريق المنصة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة احسان الإلكترونية الرسمية ehsan.sa.

اختر أحد الحالات التي تريد التبرع لها، (كفالة الأيتام على سبيل المثال).

ثم اضغط على تبرع الآن.

ادخل كافة البيانات المطلوبة للتبرع، ويمكنك اهداء التبرع لشخص ما.

تسجيل في منصة احسان

ويريد الكثير من الأشخاص الاستفادة من التبرعات في منصة احسان، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: