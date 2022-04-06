نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة توفر لك سلفة طارئة ب 5000 ريال بمجرد طلبك من هاتفك لقرض سلفة في المقال التالي

تمويل سلفة يمنح بشكل فوري وطارئ للمحتاج الى تمويل سريع وعاجل حتى يفك ازمة لمن يتعثر عن سداد بعض مسؤولياته المالية أو لشراء لبعض مشتروات وطلبات منزله أو شراء بعض مستلزمات المنزل، ونوضح بالمقال شروط الحصول على السلفة واهم مزاياه وكيفية الحصول على السلفة، ويعتبر تمويل منصة سلفة أسرع تمويل شخصي في المملكة حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب وبفترة سداد كبيرة، وبإجراءات سهلة وبدون قيود استلام السلفة خلال أربع وعشرين ساعة إذا تواجدت الشروط التي تطلبها المنصة، وأهم ما يميز التمويل أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمتاز بتوفر السيولة النقدية التي تبدأ بمبلغ 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي كحد أقصى. كيفية طلب تمويل سلفة من منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة.

ثم عليك بانشاء حساب جديد خاص بك ، واذا كان لديك حساب تقوم بالضغط على ايقونة طلب تمويل شخصي اذا كان لديه حساب بالفعل.

بعد ذلك يقوم المستفيد باختيار خدمة طلب تمويل شخصي

ثم تقوم باختيار من قائمة بها عدة اختيارات،اضغط على ايقونة “طلب”.

ثم عليك بتحديد المبلغ الخاص بك التي تريده ومتاح لك من 1000 وحتى 5000 ريال وكذلك ايضا قم بتحديد الفترة المناسبة والتي تستطيع أن تقوم فيها بعملية السداد.

ثم تقوم بملء وكتابة وادخال كافة البيانات المطلوبة منك في الاستمارة الالكترونية:”الاسم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني وبطاقة الهوية الوطنية.

ثم عليك بالضغط على ايقونة “حفظ”.

ثم عليك برفع كافة المستندات المطلوبة للتمكن من الحصول على التمويل.

وبعد قراءة الشروط ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام بعد قرائتها جيدا.

ثم تقوم بارسال الطلب.

انتظر سوف يقوم البنك بعد ذلك بفحص الطلب المقدم والنظر فيه ومراجعة كافة البيانات التي تم تقديمها.

انتظر وسوف يتم الراد عليك خلال ساعات وفي حالة الموافقة سيتم وضع المبلغ في حسابك مباشرة. الشروط الواجب توافرها حتى تحصل على سلفة: ضرورة أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

أن يكون المتقدم لديه أهلية كاملة.

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 23 عام حتى 60 عام.

من الضروري أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي باعتباره الحد الأدنى للراتب الشهري

وكما يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص. مزايا قرض سلفة : من اهم مزايا سلفة بدون كفيل وبدون تحويل راتب وبدون احراج فهى تجنبك اى احراج لطلب اية اموال من اى فرد من اقاربك.

ومن مزايا سلفة تتم بموافقة فورية وعاجلة.

ومن مزايا سلفة هناك تيسير ومرونة في فترة السداد.

ومن اهم مزايا سلفة شروطها غير مجحفة وبسيطة وغير معقدة لمن يرغب في الحصول عليه.

ومن مزايا سلفة اقتطاع الأقساط مباشرة من الراتب وتوفر عليك الذهاب الى البنك لدفع الاقساط.

ومن مزايا شروط القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ومن ضمن المزايا الهامة في سلفة لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب. عمر شويل - جدة منصة سلفة توفر لك سلفة طارئة ب 5000 ريال بمجرد طلبك من هاتفك لقرض سلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة سلفة توفر لك سلفة طارئة ب 5000 ريال بمجرد طلبك من هاتفك لقرض سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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